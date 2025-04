Ogród w stylu angielskim

Klasyczny ogród angielski to miejsce, w którym dominuje asymetria i swoboda. Charakteryzuje się również wyraźnym sentymentalnym urokiem, co odznacza się w takich elementach architektury jak: stylizowane na antyk kolumny, wazony czy "średniowieczne ruiny”.

W małych, miastowych ogródkach trzeba jednak bardzo ostrożnie stosować angielską architekturę, ponieważ łatwo o efekt kiczowatości czy przeładowania.

Podstawowe zasady tworzenia ogrodu angielskiego



Niewątpliwą cechą ogrodu angielskiego jest skrupulatnie wypielęgnowany trawnik oraz bujna roślinność. Aby odpowiednio o nie zadbać należny regularnie:

Podlewać

Nawozić

Kosić

Napowietrzać

Odchwaszczać

Wedle angielskich poglądów piękny trawnik jest wynikiem nie sporadycznych czynności, a wieloletnich starań i pielęgnacji. Jeśli mamy w domu zwierzęta, weźmy pod uwagę ich ogrodowe szaleństwa.

Dobrze jest przeanalizować odpowiednio ścieżki i trawnik, aby pies czy kot narobili jak najmniej szkód. Odpowiednia lokalizacja roślin, które są podstawą angielskiego ogrodu pozwoli nam uniknąć dewastacji przez rozbrykanego pupila.

Zasady tworzenia ogrodu angielskiego



Ogród angielski rządzi się swoimi prawami - główną ideą jest asymetria, naturalność i klimat godny świątyni... Najważniejsze kwestie to:

Bardzo ważne jest tworzenie nieregularnych grup drzew i krzewów.

Plan całego ogrodu powinien stwarzać wrażenie nieregularności, asymetryczności i swobodny

Stosujmy naturalne formy roślin.

Ogrody powinny być tajemnicze, ciut mroczne.

Stawiamy na malownicze i faliste ścieżki.

Polecane są rzeźby oraz ciekawe elementy małej architektury ogrodowej takie jak altany, fontanny, które warto ulokować tak, by sprawiały wrażenie przypadkowości.

Charakterystyczne dla ogrodów angielskich są również grube powyginane drzewa oraz malownicze ścieżki. Bardzo ważne jest zastosowanie różnorodnych roślin pnących, które w takich ogrodach z powodzeniem wiodą prym i są doskonałą, klimatyczną dekoracją.

Nie zapominajmy również o posadzeniu kilku dzikich roślin. Ten ogród to dokładnie zaplanowany "chaos", sprawiający wrażenie ujarzmionej dzikości. To co dopełnia klimatu to właśnie odpowiednio zadbany trawnik. Ogród angielski powinien być symbolem nieprzewidywalności, romantyczności, tajemniczości, a nawet strachu.

Najbardziej "angielskie" rośliny do ogrodu w tym stylu



Najlepsze efekty osiągniesz, sadząc w ogrodzie typowe rośliny charakterystyczne dla ogrodu angielskiego. Są to:

Jednoroczne: żeniszki, nagietki lekarskie, celozje, złocienie, chabry, ostróżki, kosmosy, dimorfoteki, gailardie, gazanie, kocanki, suchliny

Rośliny dwuletnie: goździki, dzwonki, bratki, maki, malwy, niezapominajki, naparstnice.

Dominują również bliny: języczki, jeżówki, jaskry, kocimiętki, kokoryczki, dzwonki, firletki, orliki, serduszki okazałe.

Z krzewów liściastych wybierajmy: jaśminowce, budleje, krzewuszki cudowne, pęcherznice. Oczywiście niezastąpionymi w ogrodzie angielskim są także róże, pnące, mnogie, o intensywnych barwach.

Najpiękniejsze inspiracje ogrodów angielskich



Wybrałyśmy dla ciebie kilka najpiękniejszych inspiracji na ogród angielski - zobacz!

Ogród tajemnicą malowany

Układ ogrodu angielskiego charakteryzuje się występowaniem oddzielonych od siebie formowanymi żywopłotami lub też rabatami roślinnymi. Układ ogrodu opiera się głównie na nieregularności, im dalej tym układ staje się bardziej swobodny.

Zarys ogrodu podkreślają płynnie poprowadzone ceglane lub tłuczniowe ścieżki prowadzące wzdłuż najciekawszych zakątków ogrodu zawierających: rzeźby, altany, murki, czy elementy ruin. Idealnie jeśli są wykonane ręcznie.

Fot.parismyfavourite.blogspot, sak24, outsidepride,driftwoodramblings.blogspot, tendig.com

Aby stworzyć tę niepowtarzalną atmosferę angielskiego ogrodu należy pamiętać, że ogród nie może być pełen prostych linii, ostrych kątów i zbyt czystych form.

Musi być wypełniony zapachem, kolorem oraz mnóstwem śpiewających ptaków i brzęczących pszczół. Pamiętajmy, aby zachęcać naturę w pełnej klasie. Nasz ogród będzie prawdziwym ekosystemem - domem dla wielu małych zwierząt, ptactwa, insektów oraz mikroorganizmów. Wszyscy ci mieszkańcy są potrzebni naszym ogrodom.

Podoba ci się styl angielski? Przenieś go do mieszkania!

Inspiracje ogrodowe przy domu



Jeśli decydujemy się na wykonanie ogrodu w stylu angielskim, musimy dysponować działką średnich, lub dużych rozmiarów, w miarę możliwości z istniejącym już drzewostanem. Projektowe założenie powinno wtapiać się w krajobraz i charakteryzować się otwartym układem kompozycji.

Jest to ogród dość kosztowny podczas realizacji, ponieważ wymaga powierzchni, dużej ilości roślin i dodatków dekoracyjnych. Rekompensuje to jednak niewielka pracochłonność przy jego utrzymaniu i satysfakcja jaką daje posiadanie ogrodu angielskiego.

Fot. gardenbanter.co.uk, jakubgardner, sak24, wallcoo.net

Rabaty, bogato rozsiane roślinki w tego typu ogrodach są budowane w dwojaki sposób, mogą być amfiteatralnie i naturalistycznie. Ten pierwszy cechuje się piętrowością układu, najniższe lokalizowane są z przodu a wyższe z tyłu. W rabatach naturalistycznych natomiast grupy roślin niższych są swobodnie przełożone grupami roślin wyższych.

Angielskie dodatki do ogrodu



Niesamowitego uroku dodają wszelkie nieperfekcyjne dodatki ogrodowe. Wspomniane już rzeźby imitujące postacie majestatycznych, umięśnionych mężczyzn lub delikatnych, eleganckich kobiet i nimf wodnych. Nie zapominajmy o dość wyrazistych fontannach oraz stolikach stylizowanych na "stare", spośród których doskonale wkomponują się delikatne, metalowe o rustykalnym charakterze oraz drewniane o przecieranej strukturze. Niech będą wyjątkowe, oryginalne, takie jak ogród....

Fot. futuregardens, molliewood.wordpress 76, tumblr, englishgardensphotos.com

Ogród angielski nie wymaga pieczołowitego przycinania roślin, jak ma to miejsce na przykład w przypadku ogrodów francuskich. Dodatkowo mieszanka wielu roślin sprawa, że ogród jest ciekawy i żyje kolorami przez cały rok. Angielski ogród to miejsce, które gospodarzom i gościom zapewnia komfort i pozwala zachować poczucie prywatności, niczym ładnie urządzone i przytulne pokoje w domu.

