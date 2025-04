fot. Fotolia

Najczęściej małe ogródki, o powierzchni 60–100 mkw., spotykamy przy domach w zabudowie szeregowej. Przedstawiamy jeden z wielu pomysłów, jak można taki skrawek ziemi przeobrazić w kameralny, ukwiecony letni salon pod chmurką.

Reklama

Trawnik centralnie

Ponieważ miejsca jest mało, zrezygnowaliśmy z kwitnącej rabaty na środku. Wszystkie ozdobne rośliny proponujemy posadzić przy ogrodzeniu w ten sposób, aby tworzyły pas szerokości ok. 2 metrów. Środek ogrodu przeznaczmy na dobrze utrzymany trawnik. Jego obrzeża dobrze jest oddzielić od biegnących wzdłuż płotu rabat rzędem kamyków, niską palisadą (impregnowanymi drewnianymi kołkami) lub tzw. rolborderami (niezaostrzone drewniane elementy). Kupuje się je w centrach ogrodniczych w cenie ok 15 zł za 1,8 mb. Wyglądają dekoracyjnie, ale przede wszystkim pełnią funkcję praktyczną – nie pozwalają murawie wchodzić na rabaty.

Drzewo mile widziane

Jeśli ogród usytuowany jest od południa, wówczas, mimo niewielkiej powierzchni, zdecydujmy się na przynajmniej jedno drzewo. Będzie chronić przed upałem. Oczywiście powinien to być gatunek wolno rosnący, np. klon palmowy z parasolowatą koroną (dorasta do 5 m) lub wierzba Erythroflexuosa.

Pachnący kącik w małym ogrodzie

Możemy go stworzyć, sadząc kilka krzaków lawendy i kępę mięty pieprzowej. Kompozycję uzupełnijmy tworzącymi kobierce: floksem szydlastym oraz rozchodnikiem, a jeśli jeszcze zostanie trochę miejsca, mieczykami i liliowcami. Wzdłuż całego ogrodzenia, co kilka metrów, posadźmy także kępy trawy ozdobnej. Rośliny te dodadzą ogrodowi lekkości.

Zobacz także: Pachnące kwiaty na balkon i do ogrodu

Oczko wodne

Niewielkie źródełko o średnicy ok. 1,5 m na 1 m pewno się zmieści. Ładnym tłem dla niego będą jasne kamyki, wśród których może rosnąć rozchodnik. Malowniczo wyglądają ogrodowe jeziorka w sąsiedztwie drzewa, jednak nie w obrębie ich korony, bo wówczas wszystkie liście opadają jesienią do wody. W pobliżu oczka wodnego posadźmy przynajmniej dwa krzaki pnących róż. Trzeci niech rośnie w dużej skrzyni na tarasie lub tuż przy nim. Różane akrobatki są niezastąpione w małych ogrodach. Nie zajmują dużo miejsca, bo przecież nie rozrastają się na boki, lecz pną się ku górze. Dają także wrażenie obfitości zielonych liści i kwiatów. Proponujemy odmiany różowe: Rosarium Uetersen, Louise Odier lub czerwoną Paul’s Scarlet Climber.

Kącik z grillem

Najwygodniej grillować blisko tarasu, na którym zorganizujemy jadalnię. Dlatego zaprojektowaliśmy griil w rogu, między ścianą domu a ogrodzeniem. Placyk proponujemy wybrukować kamieniami takimi samymi jak otaczające oczko wodne. Po obu stronach tarasu posadźmy iglasty żywopłot, aby zapewniał intymność.

Jeśli masz bardzo mało miejsca dla pnącej róży, zamiast rozpinać ją na kratce, ustaw przy niej stojak w kształcie słupa lub stożka.

Reklama

Rośliny do małego ogrodu

1. Pnąca róża Paul’s Scarlet Climber

2. Żywopłot z żywotnika zachodniego

3. Rozchodnik odm. Sedum spurium

4. Pnąca róża Rosarium Uetersen

5. Dalie, odm. niskie

6. Róża Louise Odier

7. Trawa kostrzewa popielata lub Gautiera

8. Floks szydlasty

9. Mięta pieprzowa

10. Rozchodnik okazały

11. Lawenda

12. Mieczyki

13. Liliowce

14. Klon palmowy

15. Datura

16. Lilia wodna

Polecamy: Zakładamy ogródek warzywny