Potrzebny jest pomysł i odpowiednie rośliny, by zimą ożywić ogród kroplą koloru, niezwykłą fakturą kory, fantazyjnym kształtem pędów. Resztę pozostaw naturze. Szron, śnieg i mróz dokończą dzieła dekoracji.

Reklama

1. Rośliny zimozielone

To takie, których liście nigdy nie usychają i nie opadają. Zimą, tak samo jak latem, tworzą zieloną masę. Trudno obsadzić cały ogród roślinami zimozielonymi, ale pojedyncze egzemplarze sprawią, że zimą będzie w nim choć trochę zieleni.

Przykłady: mahonia – Mahonia aquifolium (na zdjęciu), bukszpan – Buxsus sempervirens, rododendrony – Rhododendron, bluszcz – Hedera helix

2. Owoce

Owoce wielu krzewów ozdobnych nie opadają zimą. Czerwone, żółte, pomarańczowe kuleczki ożywiają ogród. Będą dobrze widoczne na tle białego śniegu, a pokryte szronem – dekoracyjne.

Przykłady: dzika róża – Rosa canina (na zdjęciu), ognik – Pyracantha coccinea, irga – Cotoneaster, ligustr – Ligustrum vulgare, głogi – Crataegus

3. Kolorowe pędy

Nie wszystkie gałązki są brunatne i proste. Niektóre są nietypowe – kolorowe lub powyginane. Ozdobny efekt najlepiej widać właśnie wtedy, gdy opadną liście.

Przykłady: dereń biały – Cornus alba (czerwone, na zdjęciu), dereń rozłogowy odm. złotokora – Cornus stolonifera ’Flaviramea’ (żółtozielone), żarnowiec – Citisus scoparius (jaskrawozielone), wierzba płacząca – Salix alba ‘Tristis’ (żółte), leszczyna pospolita odm. pogięta – Coryllus avellana ‘Contorta’ (powykręcane)

4. Woda

Naturalny zbiornik wodny, z którego nie trzeba spuszczać wody na zimę, to idealnie rozwiązanie. Woda zamarza, tworząc lustrzaną taflę w niezwykłe wzory – zatrzymane bąbelki powietrza, gwiazdy i rysunki podobne do tych, które tworzy szron na szybie. Dodatkowy efekt to widoczny pod lodem podwodny świat roślin.

5. Rośliny iglaste

W zimowym ogrodzie są najważniejsze. Gęsto posadzone lub odpowiednio formowane skutecznie zatrzymują śnieg i wiatr. Odmiany kolorowe zachowują swoją żółtą, złotą, niebieskawą barwę.

Przykłady: świerki – Picea (na zdjęciu), jodły – Abies, sosny – Pinus, cis – Taxus, daglesia – Pseudotsuga, żywotniki – Thuja, cyprysiki – Chamaecyparis, jałowce – Juniperus

6. Liście, które nie opadają

Liście niektórych drzew i krzewów zasychają na gałęziach. Nie mają wprawdzie intensywnych barw, ale przez kilka tygodni wyglądają bardzo interesująco. Zwłaszcza gdy pokryje je szron.

Przykłady: dęby – Quercus (na zdjęciu), grab – Carpinus betulus

7. Efektowna kora

Najlepiej widać ją właśnie zimą, kiedy opadną liście. Gdy dokoła szaro, kora staje się oryginalną dekoracją. Okazuje się, że przyroda dobrze wszystko zorganizowała!

Przykłady: buk – Fagus silvatica (idealnie gładka, szara i błyszcząca, na zdjęciu), brzozy – Betula (białe, kremowe, pomarańczowawe, lekko łuszczące), topola biała – Salix alba (gładka i biała), platan – Platanus acerifolia (szarokremowa, w łaty), akacja – Robinia pseudoacacia (z głębokimi bruzdami)

8. Żywopłoty

Z roślin nadających się do formowania możemy wyciąć każdy kształt – od prostych figur geometrycznych po skomplikowane sylwetki ludzi lub zwierząt. Gdy roślina zrzuci liście, oryginalna bryła pozostanie. Takie rzeźby można robić także z roślin zimozielonych, wtedy dodatkową atrakcją jest ich kolor.

Przykłady: bukszpan – Buxus sempervirens, choina – Tsuga canadensis, cis – Taxus baccata, grab – Carpinus betulus, ligustr – Ligustrum vulgare, żywotniki – Thuja

9. Zimowi goście

Dokarmiajmy ptaki. Obserwacja ptaków zimą to przyjemność i nauka. Nie tylko dla dzieci.

Reklama

10. Zwiastuny wiosny

Są rośliny, którym po długiej zimie śpieszno do wiosny tak samo jak nam. Zakwitają na długo przed innymi, niekiedy już w styczniu. Jeśli posadzimy je w ogrodzie, wiosna przyjdzie wcześniej.

Przykłady: leszczyna – Coryllus (na zdjęciu), oczar – Hamamelis, wrzośce – Erica, dereń jadalny – Cornus mas, forsycja – ForsythiaTekst Marta Suchodolska Zdj´cia Joanna Jackowska-Witek