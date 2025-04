ogród przy ruchliwej ulicy

fot. Fotolia

Wcale nie jesteśmy skazani na wielkomiejski hałas i kurz. Dzięki odpowiednio dobranym roślinom możemy stworzyć wokół domu cichy zakątek.

Reklama

Postaw na żywopłot

Największy problem mamy wtedy, gdy posesja znajduje się u zbiegu dwóch ulic. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest posadzenie wzdłuż ogrodzenia przy jezdniach gęstego i wysokiego żywopłotu (minimum 2 m). Nie rezygnujmy z niego nawet wtedy, gdy zdecydujemy się na murowane ogrodzenie lub płot z gęsto przybitych sztachet. Zieleń będzie wówczas dodatkową zaporą i, co ważne, przesłoni ogrodzenie od strony ogrodu. Proponujemy, jeżeli tylko pozwala na to miejsce, posadzić dwa rzędy żywopłotu. Potrzebujemy na niego pasa ziemi szerokości ok. 1,5 m. Aby nie był był monotonną ścianą, wzdłuż jednej ulicy mogą rosnąć np. krzewy o szerszej koronie, zaś przy drugiej o węższej. Bezkonkurencyjne są zimozielone krzewy, np: żywotnik zachodni, choina kanadyjska, jałowiec chiński.

Żywopłoty iglaste najlepiej zakładać w kwietniu lub od końca sierpnia do października. Wtedy w glebie jest sporo wilgoci.

Przed domem

Ścieżkę od furtki do domu i podjazd do garażu proponujemy wyłożyć taką samą kostką brukową. Nie musi być identyczna jak kostka na chodniku przed posesją, ale może. Po obu stronach wejścia do domu nie może zabraknąć efektownych, kwitnących roślin. Jest to przecież najbardziej reprezentacyjna część ogrodu. Gatunki dobierzmy tak, aby kwitły w różnym czasie.

Polecamy: Pachnące kwiaty na balkon i do ogrodu

Wzdłuż ścieżki możemy posadzić niski, płożący się barwinek (kwitnie wiosną, ale liście zachowują mocną zieloną barwę cały rok). Między jego pędami bardzo dobrze będą się czuły nieco wyższe rośliny cebulowe, np. żonkile lub tulipany. Tuż przed żywopłotem, patrząc od strony domu, zróbmy miejsce dla krzewuszki Wajgelia, zwanej też cudowną. Posadźmy po jednym krzewie po obu stronach ścieżki. Ten krzew, dorastający do 2–3 m kwitnie od końca maja do lipca. Przy ścianie domu może rosnąć z kolei Budleja Dawida, która także osiąga 2–3 m wysokości, a kwitnie pod koniec lata.

Rośliny, które nadają się do ogrodu przy ruchliwej ulicy

1. Żywotnik zachodni

2. Krzewuszka Wajgelia

3. Barwinek

4. Budleja Dawida

5. Różanecznik wielkokwiatowy

6. Hortensja ogrodowa

7. Klon pospolity

8. Berberys Thunberga

9. Kostrzewa sina

10. Żonkile

11. Porzeczka czerwona

12. Porzeczka czarna

13. Żywotnik olbrzymi

14. Maliny

15. Kocimiętka

16. Choina kanadyjska

Część wypoczynkowa

Aby ogród nie wymagał ciągłej pielęgnacji, zdecydujmy się głównie na krzewy, które w tej części będą stanowić dodatkową barierę przed hałasem i wzrokiem innych ludzi. Część krzewów sadzimy pod żywopłotem, a część niejako zamiast niego (od strony działki sąsiada). Tam utworzą rodzaj żywopłotu nieformowanego. Dodatkową ozdobą ogrodu będzie duży skalniak zaprojektowany przy tarasie. Posadźmy tam rośliny cebulowe, niewielkie kępy trawy ozdobnej (np. kostrzewy sinej) lub jukę karolińską zachowującą zielone liście przez cały rok. Kostrzewa sina to jedna z najpiękniejszych traw. Tworzy niewysokie, zwarte kępy (20–25 cm). W czerwcu zdobią ją srebrzyste kwiatki. Zimą jej sinoniebieskie kępki ładnie kontrastują z bielą śniegu. Ma małe wymagania, podobnie zresztą jak juka karolińska, która także tworzy niskie kępy, a późnym latem zjawiskowe wprost kremowe kwiatostany dorastające do 180 cm. W jednym przynajmniej narożniku ogrodu dobrze prezentować się będzie szeroka korona klonu tatarskiego lub pospolitego.

Reklama

Miejsce na grill

Przewidzieliśmy je przy ogrodowej altanie, do której prowadzi od strony domu wybrukowana ścieżka. Identycznie brukujemy placyk z grillem. Nie musi to być chodnikowa kostka taka jak ta od furtki do domu. Im mniej będzie w ogrodzie betonu, tym lepiej. Wykorzystajmy impregnowane deski lub tzw. drewniany bruk. Ten ostatni materiał to okorowane paliki drewniane (najtrwalszy jest dąb) długości ok.15 cm, które układa się tak jak kostkę. Koszt metra kw. takiej nawierzchni wynosi ok. 60 zł. Wygląda przepięknie i naturalnie.

Zobacz także: Zakładamy ogródek warzywny