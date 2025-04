fot. Fotolia

O tym, czy ogród jest piaszczysty, bardzo łatwo można się przekonać. Wystarczy wziąć do ręki grudkę wilgotnej ziemi i rozetrzeć ją w palcach. Jeśli zostaną na niej grube ziarenka piasku, wówczas bez wątpienia nasza ziemia jest słaba i skłonna do przesuszania się. Innym niezawodnym testem jest obserwacja chwastów, które tam rosną. Tereny piaszczyste upodobały sobie: bodziszek drobny, fiołek polny i złocień polny.

Reklama

Postaw na małą architekturę

W najbardziej zacisznym kąciku ogrodu wybuduj altanę. Może być niewielka, ale powinna mieć ciekawą architekturę pasującą do otoczenia. Posadź przy niej pnącze – winobluszcz pięciolistkowy. Świetnie radzi sobie na suchych lekkich glebach, szybko rośnie (1–2 m rocznie) i zdobi ogród aż do późnej jesieni. Od września jego liście stopniowo przebarwiają się na czerwono. Dorasta nawet do 20 m. Nie przeszkadzają mu zanieczyszczone powietrze ani gleba.

Dekoracją ogrodu będzie też malowniczo wijąca się od domu do altany ścieżka. Można ją zbudować ze starych podkładów kolejowych, które często sprzedaje PKP (10–30 zł/szt). Podkłady wykonane są z bardzo dobrze zabezpieczonego smołą starego drewna. Wytrzymają wiele lat.

Zobacz także: Ogród przy ruchliwej ulicy

Rośliny, które dobrze czują się na pisakach

Większość roślin nie lubi piaszczystej gleby. Na szczęście są i takie, którym ona odpowiada lub radzą sobie w takich warunkach.

1. Lilak odm. Danton

2. Pigwowiec japoński

3. Kosodrzewina (sosna górska)

4. Świerk kłujący (srebrny)

5. Świerk biały Conica

6. Berberys Thunberga Artropurpurea

7. Irga pozioma

8. Rogownica

9. Rozchodnik ostry

10. Ubiorek wiecznie zielony

11. Rozchodnik okazały

12. Modrzew

13. Winobluszcz pięciolistkowy

14. Brzoza brodawkowata Youngii

15. Tamaryszek

Trawnik na piaskach

Na piaszczystej glebie najlepiej założyć go wczesną wiosną lub we wrześniu, ponieważ wtedy w glebie jest najwięcej wilgoci i trawa lepiej się ukorzeni. Do przekopanej gleby warto dodać choć trochę torfu, który będzie zatrzymywał wodę. Na metr kw. potrzeba ok. 30 g mieszanki traw. Najlepiej wybrać taką, którą producent poleca na słabe gleby.

Wybieramy drzewa i krzewy

Większe gatunki będą się tu czuły lepiej niż małe byliny lub rośliny jednoroczne. Ich korzenie sięgają bowiem do głębszych warstw gleby, gdzie wilgoci jest więcej. Gdy podrosną, nawet nie musimy ich podlewać. A zatem, jeśli rozmiar działki na to pozwala, posadźmy kilka drzew i krzewów. Na piaskach dobrze rosną: świerki, sosny, robiąca furorę kosodrzewina, brzozy, modrzewie, a także cisy, berberysy, pęcherznica kalinolistna, róża pomarszczona i irgi. Nie musimy rezygnować z gatunków kwitnących. Możemy posadzić bzy, szczodrzeńce, a po dodaniu do dołka przed sadzeniem trochę lepszej ziemi, także pigwowce, tamaryszek. Jest więc w czym wybierać.

Reklama

Skalniak

W ogrodzie na piaskach może być główną ozdobą. Zaprojektujmy go w pobliżu altany i nadajmy mu kształt nieregularnej bryły. Pamiętajmy, że po utwardzeniu podłoża żwirem, zbudowaniu „skał” i nasypaniu ziemi, z sadzeniem roślin trzeba się wstrzymać ok. 3 tygodni. Posadźmy tam np. rozchodniki, rojniki, rogownicę, gęsiowkę kaukaską i ew. rudbekię lub ubiorek wiecznie zielony.

Polecamy: Pachnące kwiaty na balkon i do ogrodu