Na wiosenne porządki w ogrodzie najlepiej wybrać słoneczny, bezwietrzny dzień. Potrzebne ci będą następujące przybory: grabie, sekator, worek na śmieci i dobre rękawiczki ochronne.

Zbyt długo opatulone rośliny zaczynają puszczać delikatne pędy, które po odkryciu przemarzają lub marnieją na skutek ostrego słońca, dlatego np. barwinki, smagliczki, większość roślin cebulowych, byliny, które są mniej wrażliwe na przymrozki, odkrywamy już w marcu.

Warto też rozgarnąć kopczyki wokół krzewów. Dzięki temu ziemia szybciej rozmarznie i rośliny będą mogły pobierać z niej wodę. Na różach zostaw okrycia do pierwszych dni kwietnia, ale nie później.

Na przedwiośniu zdarza się, że po kilku ciepłych dniach przychodzi nagle kilkustopniowy mróz. Najlepiej mieć przygotowane płachty agrowłókniny i narzucić je na rabatę bylinową, krzak hortensji czy róże, szczególnie gdy rośliny mają już spore pąki. Boki nakrycia można przygnieść kamieniami.

Przymrozki są także niebezpieczne dla drzew owocowych – na pniach i nasadach konarów powstają uszkodzenia, tzw. rany zgorzelinowe. Aby im zapobiec, drzewka należy pobielić wapnem. Robi się to w styczniu, ale jeśli o tym zapomniałaś lub wapno zostało zmyte przez deszcz, zrób to w marcu. Do bielenia używaj mleka wapiennego zrobionego z wapna rozpuszczonego w wodzie (2 kg na 10 l wody) - nanoś je pędzlem.

Cięcie wykonaj przed rozwojem pąków. Jednocześnie usuń wszelkie suche i złamane przez wiatr pędy - pobudzi to rośliny do wzrostu. To ważny etap wiosennych porządków w ogrodzie.

Rośliny, których pąki są już widoczne nad powierzchnią gruntu, można rozmnożyć dzieląc karpy i kłącza. W ten sposób nie tylko przybędzie bylin w ogrodzie, ale także zostaną odmłodzone. Rozmnażaj jednak tylko te rośliny wieloletnie, które kwitną latem lub jesienią, np. astry, krwawniki, tawułki, dzwonki. Gatunki kwitnące wiosną mogłyby nie zakwitnąć w tym roku.

Rozmnażanie jest bardzo proste. Wykopuj roślinę i rozdziel ją łopatą, nożem lub ręką na 2–4 części, w zależności od wielkości. Każda z nich powinna mieć sporo zdrowych, młodych korzeni i kilka pąków odnawiających. Ważne, aby uszkodzenia powstałe w trakcie dzielenia były jak najmniejsze. Jeśli podzielisz karpy na zbyt wiele małych kępek, nowe rośliny mogą słabiej rosnąć i zakwitną dopiero po 2–3 latach.

fot. Adobe Stock

Miejsca, gdzie planujesz założyć nowe rabaty zasil nawozem (nawozimy także rośliny cebulowe, które wkrótce zaczną kwitnąć, np. tulipany, hiacynty, szafirki). Dzięki temu będą lepiej rosły i odwdzięczą się większymi kwiatami zarówno w tym roku, jak i następnych. Pod nowe rabaty najlepszy będzie obornik lub kompost.

Optymalna dawka wynosi 4–6 kg/mkw. Nawozy te nie tylko zasilają glebę w niezbędne składniki odżywcze, lecz także poprawiają jej strukturę. Cebulki zasil nawozem wieloskładnikowym 2 razy – pierwszy raz w połowie marca, drugi w kwietniu.

Można ograniczyć się do jednorazowego rozsypania nawozu wolnodziałającego. Dawka zależy od żyzności podłoża. Średnio jest to 10–15 dag/mkw. Nawóz rozprowadź równomiernie i wymieszaj z glebą na głębokości 2–3 cm. Jeżeli pozostanie on na pędach roślin, może je poparzyć.

Gdy stopnieje śnieg i minie groźba przymrozków, usuń z trawnika śmieci, patyki, zeszłoroczne liście i suchą trawę.

Takie wyczesanie to bardzo ważny etap wiosennych porządków w ogrodzie - pobudzi źdźbła trawy do wzrostu i napowietrzy darń. Musisz to jednak robić ostrożnie, aby nie odrywać namokniętej darni od podłoża.

Dno stawu oczyść z gnijących liści, patyków i resztek roślin. Pozostawione tam, przyspieszyłyby rozwój glonów, co znacznie pogarsza warunki życiowe zarówno roślin, jak i zwierząt żyjących w wodzie.

Te z tworzywa sztucznego, metalowe i drewniane wyczyść mokrą ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.

Mocne zabrudzenia usuń strumieniem wody pod ciśnieniem. Meble z wikliny umyj miękką szczoteczką i wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego - nie używaj do tego mydła, bo pozostawia biały nalot i wysusza wiklinę.

Po oczyszczeniu meble z drewna surowego, zaimpregnuj je specjalnymi bezbarwnymi lub kolorowymi olejami. Natłuszczanie najlepiej powtórzyć 2–3 razy w sezonie.

Do wiosennych porządków w ogrodzie trzeba też zaliczyć czyszczenie ścieżek i tarasu. Po zimie, na kamiennych, ceglanych lub betonowych elementach wystroju ogrodu jest sporo plam. Zmorą tych nawierzchni bywa także zielony nalot glonów, mchów i porostów oraz białe wykwity solne. Szpecą one ogród wcale nie mniej niż zaniedbane grządki lub pożółkły trawnik.

Silne zabrudzenia usuwaj strumieniem wody pod ciśnieniem lub zastosuj preparat do czyszczenia nawierzchni (do kupienia w sklepach ogrodniczych i budowlanych).

Po oczyszczeniu dobrze jest rozprowadzić impregnat. W przeciwnym razie w odsłonięte czyszczeniem pory bardzo szybko wniknie brud. Impregnowana nawierzchnia musi być sucha i nie nagrzana.

fot. Adobe Stock

Jeśli nie zrobiłaś tego jesienią, teraz czeka cię sporo pracy. Zalegające liście drzew i igliwie trzeba usunąć, bo zgniją, tworząc trudną do usunięcia warstwę tamującą przepływ wody. Przelewająca się górą woda może uszkodzić elewację domu. Powinni o tym pamiętać szczególnie właściciele zadrzewionych działek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.03.2012 r na zlecenie Edipresse.

