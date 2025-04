Pelargonie w różnych gatunkach i odmianach od lat są numerem jeden na balkonach, tarasach i w skrzynkach na parapetach okiennych. Są niedrogie i łatwe w uprawie, a wyglądają niezwykle dekoracyjnie. Zastanawiając się nad wyborem sadzonek, pomyśl, jaki efekt chcesz uzyskać i w jakim miejscu umieścić swoje pelargonie.

Reklama

Gdy kupujesz duże rośliny, widzisz już, jak będą wyglądać. Ale przy zakupie małych sadzonek nie zawsze wiadomo, czego się spodziewać. Czy będzie to pelargonia, która wytworzy ogromną kaskadę kwiatów i zajmie pół balkonu? Czy niewielka, ale urocza roślinka, idealna na stolik na tarasie? Oto podstawowe informacje dla osób, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia z pelargoniami.

Spis treści:

Pod tymi nazwami kryje się grupa odmian, które rozrastają się i kwitną najbujniej, tworząc obfite kaskady kwiatów zwieszające się z balkonów, skrzynek i donic. Długość pędów pelargonii bluszczolistnej potrafi przekroczyć metr. Kwiaty mogą być pojedyncze (te rośliny rozrastają się najbujniej) lub pełne (mniejszy rozrost, ale kwiatostany mają intensywniejsze, ciekawsze kolory). Opcją pośrednią, najrzadziej spotykaną, są kwiaty półpełne. Uprawa pelargonii bluszczolistnej nawet początkującym ogrodnikom nie sprawia dużych problemów.

fot. Pelargonia bluszczolistna o pojedynczych kwiatach/Adobe Stock, hcast

Wśród pelargonii bluszczolistnych o pojedynczych kwiatach najpopularniejsze są te w czerwonym kolorze. Na przykład odmiana Ville de Paris ma intensywny kolor i przewiesza się aż do 1 metra w dół. Nową, wartą uwagi odmianą jest Cascade® ‘Dark Red’, która kwitnie wcześnie, ma intensywnie zabarwione na czerwono i duże kwiaty, tworzy też dłuższe pędy, a w dodatku długo kwitnie i dobrze znosi upał.

fot. Odmiana „Gerainbow White”/Adobe Stock, Jolanta Mayerberg

Często spotykane są też różowe, lawendowe czy białe. Niezwykle ciekawa jest wśród pelargonii bluszczolistnych jest odmiana „Gerainbow White”.

Pełnokwiatowe pelargonie kaskadowe bywają bardzo ciekawie wybarwione. Miewają kwiaty białoczerwone, białoróżowe, wrzosowe, łososiowe, purpurowe, a ich czerwień bywa tak intensywna, że aż szkarłatna. Zaskakują też pokrojem kwiatów, które czasem przypominają róże albo bratki.

Przez lata uprawiana na rabatach, czyli w gruncie, teraz coraz częściej jest też sadzona w donicach. Ten gatunek wyróżnia wzniesiony pokrój, grubsze, sztywne pędy (od 20 do 40 cm), a przede wszystkim duże, kuliste kwiatostany, których średnica dochodzi do 12 cm. Tu też kwiaty mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne, najczęściej w kolorach intensywnie czerwonych, różowych lub białych. Uprawa pelargonii rabatowej opiera się na regularnym podlewaniu i stosowaniu odpowiedniego nawozu do pelargonii.

fot. Pelargonia rabatowa/Adobe Stock, mayanko

Wiele nowych odmian ma oryginalne kolory, kwitną np. na fioletowo („Alice”), pomarańczowo („Salmon Queen”) albo mają barwne liście („Vancouver”). Hitami sprzedaży są m.in. pelargonia „Bergpalais” o dużych kwiatostanach w łososiowym kolorze czy „Conte White Splash” o różowych płatkach kwiatów i środkach w kolorze fuksji. Odmiana „Greta” ma z kolei kolor lawendowy.

Zwana jest też – ze względu na rozmiar kwiatów – pelargonią wielkokwiatową, czasem używa się łacińskiej Pelargonium grandiflorum. Ale wyjątkowość tej grupy odmian najlepiej oddaje nazwa Regal Pelargonium – czyli pelargonia królewska. Uprawa pelargonii angielskiej jest nieco bardziej wymagająca, bo ten gatunek gorzej znosi złe warunki atmosferyczne.

fot. Pelargonia angielska/Adobe Stock, preyaporn

Roślina kwitnie obficie przez całe lato. Wyróżnia ją też wzniesiona gruba łodyga i duże powycinane liście, aksamitne w dotyku, o oryginalnym zapachu. Kwiatostany pelargonii angielskiej są zebrane w duże baldachy. Mają sześć płatków w kolorze fioletowym, różowym, czerwonym, łososiowym, burgundowym lub białym. W dodatku kwiaty najczęściej są różnobarwne – cieniowane lub ozdobione plamkami.

Wszystkie odmiany pelargonii angielskiej są niezwykle dekoracyjne. Różnią się jednak kolorami i formami ubarwienia. Szczególnie ciekawe są odmiany z serii Aristo, które cechują się dużymi kwiatami, często dwubarwnymi, osadzonymi po kilka na szypułce. Mają też ciekawie pofalowane lub pomarszczone brzegi płatków. Do wyboru masz m.in. ciemnoczerwoną Aristo Red, ciemnofuksjową Aristo Burgundy i niezwykle oryginalną Aristo Black Beauty o ciemnobordowych kwiatach z białymi obwódkami i snieżnobiałe Aristo Snow.

fot. Pelargonia angielska, odmiana „Lord Bute”/Adobe Stock, hhelene

Pelargonie angielskie charakteryzują się dużą siłą wzrostu, doskonałym krzewieniem, olbrzymimi kwiatostanami. Kwitną bardzo obficie, utrzymują ciągłość kwitnienia aż do przymrozków.

Ciekawą nowością są odmiany, które powstają z krzyżowania pelargonii bluszczolistnych i rabatowych. Hitem ostatnich lat jest seria „Calliope”. To bardzo atrakcyjna grupa odmian o silnym wzroście, obfitym kwitnieniu i półzwisającym pokroju. Uprawa pelargonii Calliope nie różni się od innych odmian. Jest o tyle prostsza, że są one często bardziej odporne na choroby pelargonii.

Wyglądem przypominają pelargonie rabatowe. Z początku mają pokrój wzniesiony, ale z czasem zaczynają się pokładać. Zwisające pędy mogą osiągać 60 cm długości. Ich znakiem rozpoznawczym jest efektowny, gęsty pokrój.

fot. Pelargonia Calliope/Adobe Stock, Livija

Jedną z najlepszych czerwonych pelargonii na rynku jest właśnie hybrydowa „Calliope Dark Red”. Ma bardzo duże, półpełne kwiaty o lśniących, intensywnie wybarwionych płatkach w ciemnoczerwonym kolorze.

Pelargonia „Calliope” wygląda najbardziej efektownie w wiszących pojemnikach czy koszach. To doskonały gatunek do ozdabiania balustrad i parapetów. Można nią również uprawiać w domu jako roślinę doniczkową.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.05.2021

Reklama

Czytaj także:Jakie rośliny wybrać na balkon? Najpiękniejsze kwiaty na balkon i rośliny zimozieloneKwiaty do donic ogrodowych - jakie kwiaty sadzić w donicachKwiaty balkonowe zwisające - 5 najpopularniejszych gatunków