Krety nie lubią intensywnych zapachów, ponieważ mają bardzo wyczulony węch, co jest rekompensatą za słaby, niemal niedziałający wzrok. Z tego powodu ostra woń octu skutecznie odstrasza nie tylko krety, ale także wiele innych ogrodowych szkodników, w tym kuny i łasice, nornice czy owady (mszyce, przędziorki, etc.).

Ocet to substancja silnie drażniąca. Jeśli kret będzie miał z nim kontakt, może nawet umrzeć. Jeśli jedynie będzie czuć jego zapach, zadziała to na niego odstraszająco. Krety, jako zwierzęta wrażliwe na zapachy, zdecydowanie unikają wszystkich aromatów, które uważają za nieprzyjemne.

Co prawda mogą po czasie spróbować wrócić w to samo miejsce, ale często obierają zupełnie inny kierunek i szukają nowego miejsca na drążenie podziemnych korytarzy.

Ocet uważany jest za skuteczny, a jednocześnie humanitarny sposób na krety, dlatego też jest często pierwszym wyborem ogrodników-hobbystów. Jest genialna alternatywą dla pułapek, petard czy trutek. Zastąpią także odstraszacze dźwiękowe. Ogromną zaletą tej metody jest także cena - ocet potrafi kosztować grosze.

Ocet wystarczy wlać do kretowiska, ale warto najpierw go rozcieńczyć. Na jedną część octu przypada 10 części wody. Taką mieszankę wlej do jednego kretowiska i od razu je zasyp. Następnego dnia zrób to w kolejnym kopcu i powtarzaj, aż zakopiesz wszystkie kretowiska. Dlaczego nie należy tego robić od razu? Ponieważ kretowi trzeba zostawić miejsce do ucieczki.

Mieszankę przygotowuj na bieżąco, aby zapach octu był możliwie jak najbardziej intensywny. Odstraszone krety długo nie będą chciały wracać do twojego ogrodu.

Krety są wrażliwe nie tylko na zapach octu, ale także inne intensywne aromaty. Do kretowiska możesz wrzucić także np. rozgnieciony czosnek wymieszany z olejkiem rycynowym. Świetnie sprawdzi się także posadzenie w ogrodzie roślin, których krety nie lubią. To np. aksamitki, czosnek, komosy oraz czarny bez.

Zapach będzie dla kretów silnie wyczuwalny także podczas drążenia korytarzy, dlatego nie będą chciały "zapuszczać się" w te tereny.

