Niskie krzewy ozdobne do ogrodu to zawsze dobry wybór. Nie są wymagające, jeśli chodzi o pielęgnację, za to pięknie wyglądają.

Przedstawiamy kilka najpopularniejszych gatunków. Wszystkie to krzewy ozdobne niskie, wieloletnie. Idealne do niewielkiego ogródka. Za to w dużym wzbogacą kompozycje na rabatach. Ozdobne, niskie krzewy zimozielone są też wieloletnie – to ich kolejna zaleta. Oto najpopularniejsze gatunki.

Najpiękniej wygląda jesienią, gdy obsypany jest czerwonymi, żółtymi lub pomarańczowymi jagodami. Również zimą staje się bardzo dekoracyjny, bo zachowuje część zielonych drobnych listków. Lubi miejsca słoneczne lub częściowo zacienione i przeciętną glebę. Młode rośliny są wrażliwe na mróz, więc trzeba je na zimę okryć. Osiąga wysokość 2-3 metrów, ale można go przycinać, by nie wyrastał zbyt wysoko.

fot. Ognik szkarłatny/Adobe Stock, bnorbert3

Pamiętaj!

Dobrze podlej ognika przed zimą, tak aby zgromadził zapas wody dla późno opadających liści.

Zdobią go ładne, błyszczące liście z kolczastym brzegiem. Ten niski zimozielony krzew nie ma wielkich wymagań. Rośnie dobrze na każdej glebie. Lubi ciepłe, lekko cieniste, osłonięte od wiatru miejsce. Dobrze znosi miejskie, zanieczyszczone powietrze. Z łatwością można go formować, świetnie nadaje się na żywopłoty. Jeśli chcesz, by wydał owoce, musisz posadzić krzew żeński i męski, bo krzew jest dwupienny.

fot. Ostrokrzew/Adobe Stock, jaskka

Pamięta​j!

W mroźną zimę lepiej osłonić ostrokrzew słomianą matą lub gałązkami świerku, choć są też odmiany odporne na niską temperaturę.

To niski krzew kwitnący. Wyrasta na około 1-1,5 m wysokości. Ma sztywne, słabo rozgałęzione pędy i skórzaste, błyszczące, twarde liście z kolczastymi ząbkami (stąd inna nazwa mahonii to ościał). Preferuje stanowiska cieniste i osłonięte od silnego wiatru. Ten mały ozdobny krzew lubi żyzną, wilgotną, próchniczą glebę o lekko kwaśnym pH (5-6,5).

Na wiosnę wypuszcza intensywnie pachnące żółte kwiaty. Ciemnozielone liście mahonii jesienią zmieniają barwę na czerwonobrunatną, czyli mahoniową. Latem (przeważnie w sierpniu) dojrzewają owoce mahonii – kuliste, ciemnogranatowe jagody, pokryte woskowym nalotem.

fot. Mahonia pospolita/Adobe Stock, Anna

Pamiętaj!

Owoce mahonii są jadalne i mogą być wykorzystywane do sporządzania np. kompotów, galaretek, wódki czy wina.

Jej drobne, błyszczące, ciemnozielone liście pięknie przebarwiają się jesienią. Jest niskim krzewem ozdobnym, osiągającym zaledwie 50-70 cm, ale za to rozrasta się poziomo, pędy wyginają się i pokładają. Jesienią okrywa się czerwonymi, żółtymi lub czarnymi owocami, które utrzymują się na gałązkach długo po opadnięciu liści. Ten zimozielony niski krzew jest bardzo odporny na niesprzyjające warunki, dobrze rośnie na każdej glebie, choć najlepiej udaje się na próchnicznej i przepuszczalnej.

"

fot. Irga/Adobe Stock, agacelej

Pamiętaj!

Dość często pod owocującymi krzewami pojawiają się samosiewki. Te młode roślinki można przesadzić z bryłką ziemi na nowe miejsce.

Uważa się je za rośliny trudne i kapryśne. Ten ich nie najłatwiejszy „charakter” związany jest ze specyficznymi wymaganiami siedliskowymi dotyczącymi zwłaszcza wilgotności powietrza i odczynu gleby. Jeśli więc chcesz osiągnąć sukces w ich uprawie, musisz starannie wybrać im miejsce – półcieniste, osłonięte przed wiatrem, który wysusza powietrze, i silnymi promieniami słońca. Ziemia powinna być kwaśna (o ph 4-5,5) i umiarkowanie wilgotna.

Różaneczniki należą do krzewów o płytkim systemie korzeniowym, dlatego w ich pobliżu powinny rosnąć tylko takie rośliny i drzewa, które się głęboko ukorzeniają, aby nie zabierały im wody i składników pokarmowych, np. dęby, robinie, miłorzęby, złotokapy.

fot. Różanecznik/Adobe Stock, agatop

Pamiętaj!

Gatunki zimozielone wymagają w większości półcienistych stanowisk, ponieważ są bardziej narażone na negatywne skutki bezpośredniego działania słońca.

Kojarzy się z lasem, gdzie można spotkać jego dzikie odmiany. W kwietniu i maju pokrywa się drobnymi, oryginalnymi kwiatkami w zależności od odmiany w różnych kolorach: rubinowoczerwonym, żółto-czerwono-liliowym, żółtym. Lubi miejsce słoneczne i piaszczystą, przepuszczalną glebę.

fot. Żarnowiec/Adobe Stock, ptakFOTO

Pamiętaj!

Ten kwitnący krzew nie jest całkiem odporny na mrozy, lepiej więc posadzić go w miejscu ciepłym, osłoniętym od wiatru.

Zwana jest też motylim krzewem, ponieważ wabi motyle przyjemnym zapachem i smacznym nektarem ukrytym w rurce kwiatowej. Barwą i wyglądem przypomina nieco pojedyncze bzy. Niskie odmiany (Blue Chip) można sadzić w dużych donicach, bo osiągają wysokość zaledwie 80 cm. Rozłożyste gałązki obsypane są drobnymi fioletowymi, białymi lub czerwonymi kwiatkami.

W łagodne zimy drobne listki nie opadają, ale silniejszy mróz jest niestety niebezpieczny dla rośliny, bo uszkadza pędy, dlatego wskazane jest okrywanie dolnej części krzewów na zimę liśćmi. Budleja dobrze rośnie w ziemi dość żyznej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej w miejscu ciepłym i słonecznym.

fot. Budleja Dawida/Adobe Stock, 7monarda

Pamiętaj!

Co roku na wiosnę trzeba przyciąć wszystkie pędy tuż nad powierzchnią gleby i zasilić krzew nawozem azotowym. Wyda wtedy silne nowe pędy, które latem zakwitną.

Najpiękniejszy w maju, gdy pokrywa się masą drobnych kwiatów: białych, różowych zebranych w grona. W zależności od odmiany osiąga wysokość 1,3 - 3 m wysokości. Ten ozdobny krzew jest mało wymagający i odporny na zanieczyszczenia powietrza, można go z powodzeniem sadzić w ogródkach miejskich. Najlepiej rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych, luźnych, próchniczych, dostatecznie wilgotnych.

Choć najobficiej kwitnie w miejscu słonecznym, osłoniętym przed zimnym wiatrem, to jednak poradzi sobie również na stanowiskach zacienionych, np. pod drzewami. Trzeba pamiętać, żeby go w czasie suszy podlewać. Można też wiosną zasilać kompostem lub nawozami wolno działającymi (chociaż nie jest to konieczne).

fot. Żylistek/Adobe Stock, Elżbieta

Pamiętaj!

Gdy kupujesz krzew, zwróć uwagę, by miał dobrze rozwinięte korzenie lub rozrośniętą bryłę korzeniową i przynajmniej trzy główne pędy z kilkoma bocznymi. Kora na pędach nie powinna być uszkodzona. Nie kupuj roślin z obłamanymi gałązkami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.05.2017

