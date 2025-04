Niskie iglaki do ogrodu to tzw. mutanty krótkopędowe. Na roślinach o normalnych rozmiarach w wyniku infekcji wirusowej czy grzybowej, powstają gałązkowe wyrośla. Szkółkarze zachowują te formy, rozmnażają wegetatywnie i po pewnym czasie powstają nowe miniaturowe odmiany. Dzięki temu możliwe jest posadzenie przy domu lub wzdłuż ogrodzenia pięknych, a jednocześnie niewysokich krzewów i drzewek iglastych. Zobacz, na jakie gatunki warto zwrócić uwagę.

Zasady sadzenia niskich iglaków są takie same, jak sadzenia ich dużych odpowiedników. Musisz zapewnić im kwaśne podłoże oraz odpowiednie nasłonecznienie. Gdy chcesz posadzić iglaki w pojemniku lub skrzyni, musisz pamiętać o regularnym podlewaniu i nawożeniu. Roślina w donicy będzie miała nieco większe wymagania, niż krzew rosnący w gruncie.

Po mniej więcej czterech latach iglaki należy przesadzić do gruntu, bo w pojemniku będzie im już zbyt ciasno. Jednocześnie dużą zaletą tych roślin jest fakt, iż niskie iglaki wolno rosną. Roczny przyrost mają nie większy niż 20 cm.

Po 10 latach osiągają maksymalnie wielkość 3 m wysokości i szerokości. Świetnie wyglądają wśród wrzosów, ale można je także zestawić z kwiatami jednorocznymi. Oferta karłowatych odmian roślin iglastych jest aktualnie bardzo bogata i z pewnością każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Żywotnik, inaczej tuja zachodnia, to wyjątkowo regularnie kulista odmiana iglaka. Dorasta do ok. 50 cm wysokości. Jest to odmiana tui młodocianej — nie ma łusek na pędach tylko delikatne, miękkie, zielone (a w zimie czerwonawe) igiełki.

Żywotnik świetnie nadaje się m.in. na skalniaki, do obsadzania wzdłuż chodników w małych ogródkach. To odmiana niskiego iglaka, doskonała na niewysokie żywopłoty i do kompozycji w dużych pojemnikach.

Tuja zachodnia wymaga gleb żyznych, wilgotnych i dość dużego nasłonecznienia. Dobrze znosi nawet mocno zanieczyszczone środowisko, dzięki czemu sprawdza się w przestrzeniach miejskich. Choć jest mrozoodporna, nie jest polecana do terenów z obfitymi opadami śniegu, gdyż może być przez śnieg deformowana.

fot. Niskie iglaki do ogrodu: żywotnik/Adobe Stock, vodolej

Jeśli chodzi o niskie iglaki do ogrodu, bardzo popularny jest właśnie cyprysik groszkowy, szczególnie w odmianie 'Sungold'. To piękna, karłowata krzewinka o półkolistym pokroju, osiągająca w wieku 10 lat około 0,5 m wysokości. Ma sznurkowate pędy, przewisające. Kolor zmienny, żółtozielony lub złocisty. Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne.

Roślina polecana jest na stanowiska silnie nasłonecznione, do ogrodów skalnych i wrzosowiskowych. Choć cyprysik groszkowy jest odporny na mróz i zanieczyszczenia przemysłowe, to silne wiatry i posadzenie na otwartym terenie może narazić roślinę na brązowienie igieł i zrzucenie bocznych gałązek.

fot. Niskie iglaki do ogrodu: cyprysik groszkowy/Adobe Stock, EDEN

Świerk biały to bardzo popularny krzew, tworzący gęste, regularne stożki. Wysokość od 30 do 50 cm. Pędy cienkie, sztywne, igły krótkie, delikatne, zielone. Szczególnie ciekawie wygląda późną wiosną, kiedy pojawiają się nowe przyrosty igieł w kolorze żółtozielonym.

Świerk "Conica" polecany jest do ogrodów skalnych i wrzosowiskowych, pojemników. Wymaga pełnego nasłonecznienia, żyznej i starannie pielęgnowanej gleby. W czasie długotrwałej suszy należy go intensywnie podlewać.

fot. Niskie iglaki do ogrodu/Adobe Stock, Maria

Sosna górska to dość ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o niskie iglaki do ogrodu. To niewielki, rozpostarty krzew o powolnym wzroście i krótkich, ciemnozielonych igłach. Polecany w szczególności do małych ogrodów przydomowych, skalniaków i alpinariów, a także do umacniania skarp i uprawy w pojemnikach.

Nie sprawdzi się posadzona wzdłuż płotów czy ogrodzeń - jest zbyt mała, ale dzięki temu jest piękną ozdobą ogrodów i skalniaków. Sosna górska nie wymaga stale wilgotnego podłoża, może rosnąć nawet na wydmach. Sosna górska jest odporna na zanieczyszczenia przemysłowe.

fot. Niskie iglaki do ogrodu: sosna górska/Adobe Stock, sichkarenko_com

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.05.2012

