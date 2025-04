Niewysokie drzewa ozdobne do ogrodu to te, które dorastają do około 8 m. Wybierając idealne miejsce dla drzewa trzeba mieć na uwadze to, jak będzie wyglądało po 10-15 latach, gdy osiągnie największe rozmiary.

Reklama

Przy wyborze niewysokiego drzewa ozdobnego, warto rozważyć gatunki dobrze znoszące cięcie - możesz wtedy dowolnie formować ich koronę. Świetnym pomysłem jest również modelowanie drzewka z krzewu wysokorosnącego - np. forsycji.

Spis treści:

Wierzba całolistna ma zielono-białe liście. Kwitnie na intensywnie różowy kolor (niektóre odmiany na biało) od wiosny do jesieni. Najczęściej uprawiana jest w formie piennej, ale może mieć również postać rozłożystego krzewu.

Wierzbę można uformować także w mocno zagęszczoną kulę - jej korona wymaga wtedy jedynie regularnego przycinania. Jest łatwa w uprawie i mało wymagająca. Lubi stanowiska słoneczne i lekko wilgotną glebę.

fot. Wierzba całolistna/Adobe Stock, Jacquie Klose

Brzozy wymagają słonecznego i umiarkowanie wilgotnego stanowiska. Pięknie wyglądająca odmiana 'Youngii' to rośnie wolno i ma parasolowatą, zwisającą koronę.

Dorasta maksymalnie do 6 m. Ma jasnozielone liście, które jesienią wybarwiają się na żółto. Jest idealna do małych ogrodów, pięknie prezentuje się sadzona w pobliżu tarasów i nad wodą.

fot. Brzoza brodawkowata/Adobe Stock, vodolej

Klon palmowy dorasta do około 6-7 m. Ma ażurową koronę i wachlarzowate, jasnopurpurowe liście, które jesienią ciemnieją.

Kwitnie w maju i ma drobne, ciemnoczerwone kwiaty zebrane w nieduże podbaldachy. Dobrze rośnie na żyznych, próchnicznych glebach. Lubią podłoże przepuszczalne i wilgotne, o lekko kwaśnym pH.

fot. Klon palmowy/Adobe Stock, philipbird123

To jedno z piękniejszych niewielkich drzew ozdobnych. Ma luźną, pełną różowych kwiatów koronę i osiąga od 4 do 6 m wysokości.

Kwiaty rozwijają się z pąków wyrastających bezpośrednio z pnia. Zebrane są w pęczki od kilka do kilkunastu sztuk. Uwagę zwracają również duże, sercowate, jasnozielone liście. To popularny gatunek niewysokiego drzewa ozdobnego do ogrodu.

Judaszowiec kanadyjski lubi przepuszczalne gleby o zasadowym odczynie i stanowiska osłonięte od wiatru.

fot. judaszowiec kanadyjski/Adobe Stock, emkaplin

Buk pospolity to wolnorosnące, małe drzewo o zwisającej, parasolowatej koronie. Ma ciemnoczerwone liście, które jesienią wybarwiają się na czerwonobrązowo.

Lubi stanowiska słoneczne. Dobrze rośnie na żyznych, wilgotnych glebach. Idealnie nadaje się do niewielkich ogrodów - stanowi piękny kolorystyczny akcent (podobnie jak sumak).

fot. buk pospolity/Adobe Stock, Estelle R

Dorasta do 4 m wysokości i ma rozłożystą koronę. Ma błyszczące, brązowo-purpurowe liście. Kwitnie wiosną, a jej kwiaty są niewielkie i bajecznie różowe.

Niestety, wiśnia piłkowana jest dość wymagająca w uprawie. Wymaga słonecznego stanowiska osłoniętego od wiatru i żyznej gleby. Jest średnio mrozoodporna.

fot. wiśnia piłkowana/Adobe Stock, Iva

Śliwa wiśniowa dorasta do 5 m wysokości i ma gęstą, rozłożystą koronę. Liście ma podobne do wiśni piłkowanej - purpurowo-brązowe i błyszczące.

Kwitnie wiosną na różowo. Nie ma dużych wymagań - potrzebuje umiarkowanie wilgotnego stanowiska, jest mrozoodporna i nie wymaga żyznej gleby.

fot. śliwa wiśniowa/Adobe Stock, Anna

Roślina ma wprawdzie postać dużego krzewu, ale uprawiana jest często jako forma pienna, której wysokość uzależniona jest od wysokości podkładki (wys. 1-2 m).

Kwitnie na różowo w kwietniu i maju. Kwiaty porastają całe gałęzie i przypominają drobniutkie różyczki.

Migdałek trójklapowy wymaga żyznej, próchniczej gleby oraz słonecznego stanowiska. Jest odporny na niskie temperatury.

fot. migdałek trójklapowy/Adobe Stock, vaz1

Głóg dorasta do 6 m wysokości. Jedną z najbardziej atrakcyjnych odmian jest 'Paul`s Scarlet' - ma kulistą koronę i, na przełomie maja i czerwca, kwitnie na ciemnoczerwony kolor. Ma gęsto porastające drzewo liście.

Lubi stanowiska słoneczne, dobrze znosi suszę.

fot. Głóg pośredni/Adobe Stock, M. Schuppich

Sumak octowiec dorasta do 3 m wysokości. Ma postać małego drzewa lub dużego krzewu.

Tworzy niewysoki pień, rozłożystą, parasolkowatą koronę i liczne, grube pędy. Ma duże, pierzaste, zielone liście, które jesienią wybarwiają się na pomarańczowo-czerwono.

Ma niewielkie wymagania uprawowe. Dobrze znosi suszę, rośnie zarówno na słonecznych jak i zacienionych stanowiskach.

fot. Sumak octowiec/Adobe Stock, waldenstroem

Klon jesionolistny to małe drzewo o szerokiej koronie. Dorasta do 5 metrów wysokości. Jedną z najbardziej atrakcyjnych odmian jest 'Flamingo" - ma ciemnoróżowe liście i pędy, które z biegiem lat stają się pstrokate, biało-zielone. To popularny gatunek niewysokiego drzewa ozdobnego do ogrodu.

fot. Klon jesionowaty/Adobe Stock, jbphotographylt

Tulipanowiec to szybko rosnące drzewo. Ma atrakcyjne duże liście, które jesienią wybarwiają się na żółto-złoto. Uwagę zwracają również piękne kwiaty, które przypominają kwiat tulipana.

Niestety, jest wymagający w uprawie. Potrzebuje osłoniętego przed wiatrem stanowiska i odpowiedniego nasłonecznienia. Młode okazy są wrażliwe na mrozy.

fot. Tulipanowiec/Adobe Stock, vodolej

Jarząb pospolity to szybko rosnące drzewo o owalnej koronie. Może dorastać nawet do 12 m, chociaż standardem jest, że rośnie do około 8 m.

Ma pierzaste liście, które jesienią stają się złote, pomarańczowe i białe kwiaty, zebrane w baldachogrona. Kwitnie w maju i czerwcu. Ma dekoracyjne, pomarańczowo-czerwone owoce.

Jarząb lubi stanowisko słoneczne lub delikatnie zacienione. Ma niewielkie wymagania glebowe.

fot. Jarząb pospolity/Adobe Stock, Esa

To jedyny gatunek morwy występujący naturalnie w Polsce. Jest łatwy w uprawie. Morwa biała lubi nasłonecznione stanowiska i lekką, gliniastą glebę.

Kwiaty morwy są małe, delikatne, mają żółtawy kolory i słodki zapach. Liście są duże i mają jajowaty, nieco nieregularny kształt. To popularne niewysokie drzewo ozdobne do ogrodu.

fot. Morwa biała/Adobe Stock, naalchi

Reklama

Czytaj także:

Szybko rosnące drzewa

Drzewa kwitnące na różowo

Drzewka ozdobne do ogrodu