Niewymagające kwiaty balkonowe powstały dla osób, które nie mają ręki do roślin, a chcą cieszyć się pięknym balkonem, a także dla tych, którzy nie mają czasu na regularne podlewanie, przycinanie, nawożenie czy zraszanie kwiatów. Należysz do którejś z tych grup? W takim razie z tymi roślinami twój balkon stanie się pełnym wiosennej atmosfery miejscem. I to bez żadnego wysiłku!

Reklama

Spis treści:

Surfinia, inaczej petunia, to bardzo popularna roślina balkonowa. Pięknie prezentuje się w skrzyniach i wiszących doniczkach. Ma duże, wielobarwne kwiaty, które pojawiają się od czerwca aż do października.

Nie ma szczególnych wymagań. Potrzebuje przepuszczalnej gleby i słonecznego stanowiska. Warto jednak regularnie ją podlewać, bo źle znosi suszę. Poza tym nie wymaga przycinania ani żadnych dodatkowych zabiegów.

Na zimę surfinię warto przenieść do pomieszczenia i wynieść na balkon w drugiej połowie maja.

fot. Niewymagające kwiaty na balkon: surfinia/Adobe Stock, Nitr

Aksamitka to bardzo trwała roślina balkonowa. Chętnie uprawiana jest w skrzyniach i donicach, to jeden z najpopularniejszych niewymagających kwiatów na balkon. Kwitnie od czerwca do października, więc zdobi aż do późnej jesieni. To także idealna roślina na słoneczny balkon – dobrze znosi nasłonecznienie i może rosnąć na stanowiskach południowych. Jednocześnie dobrze radzi sobie także w półcieniu. Lubi przepuszczalne podłoże i źle znosi nadmierne podlewanie. Dzięki temu jest łatwa w uprawie i zdobi balkon przez długi czas.

Warto wiedzieć, że aksamitka pozwala odstraszać owady i szkodniki – ma bardzo intensywny zapach. Dodatkowo ogranicza rozwój chwastów, a jej kwiaty są jadalne.

fot. Niewymagające kwiaty na balkon: aksamitka/Adobe Stock, Henrik Larsson

Begonia to roślina, która, w zależności od odmiany, wypuszcza same liście lub także kwiaty. Istnieją także odmiany zimowe, które dobrze znoszą mrozy. Kwitnie od czerwca do października i nie ma szczególnych wymagań.

Potrzebuje przepuszczalnej gleby, dlatego warto zrobić drenaż z keramzytu lub kupić specjalną doniczkę. Begonia nie lubi przelewania, dlatego spokojnie możesz podlewać ją dopiero, gdy podłoże z wierzchu przeschnie.

Begonię można postawić również w domu, częściej ustawia się ją jednak na zewnątrz - to jeden z najpopularniejszych niewymagających kwiatów na balkon.

fot. Niewymagające kwiaty na balkon: begonia/Adobe Stock, s1llu

Barwinek jest byliną, która idealnie nadaje się na siatki, ogrodzenia i balustrady. Kwitnie od kwietnia do sierpnia, wypuszczając niewielkie kwiaty. Rośnie dość szybko i łatwo się ukorzenia. Dobrze sobie radzi zarówno na stanowiskach słonecznych, jak i półcienistych, a nawet całkowicie zacienionych. Najbardziej lubi podłoże żyzne i próchnicze. Nie wymaga regularnego podlewania, jednak warto dbać o to, aby w okresie suszy ziemia była cały czas wilgotna.

fot. Niewymagające kwiaty na balkon: barwinek/Adobe Stock, Sawomir

Reklama

Czytaj także:

Rośliny na balkon zachodni

Pachnące kwiaty na balkon

Białe kwiaty na balkon