Ciepłe, letnie noce to doskonały czas na obserwację spadających gwiazd. Ostatnio nad polską pojawiła się wyjątkowo jasna kula, która rozbłysła na niebie. Skąd do nas przybyła?

Jasna kula światła pojawiła się na niebie w nocy z poniedziałku na wtorek, tuż po północy. To zjawisko trwało zaledwie chwilę, ale było widoczne z daleka, ponieważ rozjaśniło sklepienie. Najjaśniejszy błysk spadającej gwiazdy był bardziej efektowny niż księżyc w pełni.

Co więcej, świadkowie zdarzenia mówią o „głuchym hałasie” jaki rozległ się z powodu fali uderzeniowej. Tajemniczy obiekt przybył nad polskie niebo z orbity między Marsem a Jowiszem, tak jak większość planetoid w naszym układzie.

Bolid nad województwem świętokrzyskim został zarejestrowany przez dwie stacje obserwacyjne i przeleciał dokładnie pomiędzy nimi, jak relacjonuje Mateusz Żmija na profilu Skytinel.