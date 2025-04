Niebieskie kwiaty na balkon to doskonały sposób na uspokojenie nieco przestrzeni i dodanie mu łagodnego klimatu. Ten kolor dobrze komponuje się z kwiatami o innych barwach, dzięki czemu możesz na swoim balkonie stworzyć prawdziwy azyl. Zobacz, jakie rośliny o niebieskich kwiatach warto na nim posadzić.

Spis treści:

Petunie występują w wielu odmianach kolorystycznych, w tym także w wersji niebieskiej. Petunia wytwarza kwiaty o intensywnej barwie, która pięknie komponuje się z delikatniejszymi gatunkami. Dodatkowo lekko pachnie, co przyciąga motyle. To niewysoka roślina, która dorasta do ok. 30 cm i pięknie prezentuje się w wiszących doniczkach, skrzyniach, a także pojemnikach na balustradach. Lubi ciepłe, jasne stanowisko, ale nie bezpośrednio nasłonecznione.

Petunia wymaga regularnego podlewania, bo bardzo źle znosi nawet krótkie okresy suszy. Musi mieć też przepuszczalne podłoże.

fot. Niebieskie kwiaty na balkon: petunia/Adobe Stock, Татьяна Кляпка

Lobelia najczęściej wypuszcza niebieskie kwiaty, choć zdarzają się też fioletowe i różowe. To niewielka roślina, osiągająca wysokość ok. 15 cm. Kwitnie obficie przez całe lato, produkując niewielkie, gęsto obsadzone kwiaty o subtelnym zapachu.

Potrzebuje jasnego stanowiska, ale nie lubi bezpośredniego słońca. Lobelię warto sadzić w żyznym i przepuszczalnym podłożu. To dość trudna w uprawie roślina, która wymaga częstego, czasem nawet codziennego podlewania.

Nawet niewielki okres suszy może prowadzić do niszczenia bryły korzeniowej lobelii. Warto wykonać odpowiedni drenaż w doniczce. Jeśli pod koniec wakacji przytniesz jej pędy, zakwitnie ponownie jesienią.

fot. Niebieskie kwiaty na balkon: lobelia/Adobe Stock, Modest Things

Niezapominajki to bardzo wdzięczne, drobne kwiaty, które dodają przestrzeni na balkonie romantyzmu i dziewczęcego uroku. Ta roślina jest bardzo łatwa w uprawie, dzięki czemu często jest obsadzana na balkonach. Jej wysokość zwykle nie przekracza 25-30 cm. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Niezapominajka nie ma szczególnych wymagań pielęgnacyjnych. Dobrze radzi sobie na każdym rodzaju podłoża. Lubi jasne lub półcieniste stanowiska.

Niezapominajka potrzebuje regularnego podlewania oraz nawożenia w okresie wegetacji. Wówczas będzie pięknie kwitła i prezentowała się elegancko. To jeden z najpopularniejszych niebieskich kwiatów na balkon.

fot. Niebieskie kwiaty na balkon: niezapominajka/Adobe Stock, Joanna

Chabry występują w wielu odmianach, które najczęściej kwitną na niebiesko lub fioletowo. Na balkon warto wybierać odmiany niższe, osiągające maksymalnie 30 cm wysokości. Roślina kwitnie zwykle latem – w lipcu i sierpniu.

Warto zapewnić chabrom jasne, słoneczne stanowisko, a także przepuszczalną glebę. To dość łatwa w uprawie roślina. Wymaga jedynie regularnego podlewania. Możesz także nawozić ją od czasu do czasu.

Chabry lubią uszczykiwanie pędów – dzięki temu lepiej się rozkrzewiają i wypuszczają więcej kwiatów. Świetnie prezentują się w pojemnikach i skrzyniach.

fot. Niebieskie kwiaty na balkon: chaber/Adobe Stock, marychka

