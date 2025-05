Kluczowym terminem w maju są Zimni Ogrodnicy (12-14 maja), kiedy to jeszcze istnieje ryzyko przymrozków niszczących uprawy. Dlatego część warzyw lepiej wysiać w pierwszej dekadzie maja, a inne w drugiej połowie miesiąca. Zobacz, jakie warzywa możesz wysiewać bezpiecznie w maju do gruntu, bez ryzyka, że przymrozki zniszczą ci uprawy.

Nasiona warzyw do wysiewu w maju

Przez cały maj można siać:

sałatę – najlepiej co 2 tygodnie wysiewać kolejne porcje nasion (na głębokości 0,5-1 cm), aby aż do jesieni mieć potem świeże sałaty;

– najlepiej co 2 tygodnie wysiewać kolejne porcje nasion (na głębokości 0,5-1 cm), aby aż do jesieni mieć potem świeże sałaty; buraka ćwikłowego – wysiew ok. 2 cm pod ziemią;

– wysiew ok. 2 cm pod ziemią; pietruszkę – uzbrój się w cierpliwość, bo potrzebuje sporo czasu na kiełkowanie;

– uzbrój się w cierpliwość, bo potrzebuje sporo czasu na kiełkowanie; koperek – nasiona potrzebują głębokości 1-2 cm;

– nasiona potrzebują głębokości 1-2 cm; marchew (późne odmiany, np.: Olympus, Favorit, Flacoro, Darina, Maestro i inne) – siew na głębokości 1-2 cm;

(późne odmiany, np.: Olympus, Favorit, Flacoro, Darina, Maestro i inne) – siew na głębokości 1-2 cm; fasolę szparagową – w cieple kiełkuje błyskawicznie, zasiej na głębokości 3-5 cm;

– w cieple kiełkuje błyskawicznie, zasiej na głębokości 3-5 cm; groch – nasiona umieść 3-4 cm pod ziemią;

– nasiona umieść 3-4 cm pod ziemią; rzodkiewki – w kilka tygodni doczekasz się zbiorów; siej na głębokości do 1,5 cm;

– w kilka tygodni doczekasz się zbiorów; siej na głębokości do 1,5 cm; rukola – umieszczaj nasiona ok. 1 cm pod ziemią;

– umieszczaj nasiona ok. 1 cm pod ziemią; kabaczki – ich nasiona także potrzebują znaleźć się 2-3 cm pod ziemią;

– ich nasiona także potrzebują znaleźć się 2-3 cm pod ziemią; szpinak – umieść nasiona ok. 2 cm pod ziemią.

W pierwszej dekadzie maja można już także wysiać w ogródku melony.

W drugiej połowie maja (po tzw. Zimnych Ogrodnikach) wysiej:

cukinię – nasiona muszą znaleźć się 2-3 cm pod ziemią;

– nasiona muszą znaleźć się 2-3 cm pod ziemią; dynie – siej na głębokości 2-3 cm;

– siej na głębokości 2-3 cm; kukurydzę – nasiona umieszczaj 3-5 cm pod ziemią.

To też dobry czas na wysiew arbuzów.

Warzywa najlepiej wysiać w gruncie znacznie ciaśniej, niż wynosi docelowa rozstawa. Gdy rośliny wykiełkują, wybierzesz najsilniejsze roślinki i z tylko je pozostawisz do dalszej uprawy.

Obok grządek warzywnych warto zasiać rośliny miododajne, które przyciągną zapylacze także do warzyw.

Jak pielęgnować świeżo wysiane grządki?

Przede wszystkim należy nasionom zapewnić odpowiednią ilość wilgoci, która jest absolutnie niezbędna do tego, aby nasiona w ogóle wykiełkowały. Im będzie cieplej, tym zrobią to szybciej.

Gdy z ziemi wyjrzą młodziutkie rośliny, trzeba je przerzedzić, aby nie rosły zbyt gęsto. Oto rozstawa poszczególnych warzyw, która zapewni im najlepsze warunki do wzrostu:

sałata – 20 x 25 cm,

burak ćwikłowy – 40 x 20 cm,

pietruszka – 20 x 50 cm,

koperek – 20 x 40 cm,

marchew – 20 x 30 cm,

fasola szparagowa – 45 x 50 cm,

groch – 15 x 20 cm,

rzodkiewki – 5 x 10 cm;

rukola – 10 x 20 cm

kabaczki 80 x 80 cm,

szpinak – 10 x 20 cm,

melon – 100 x 80 cm,

cukinia – 80 x 80 cm,

ogórki – rozsada 80 x 120 cm,

dynie – 125 x 150-200 cm,

kukurydza – 20 x 50 cm,

arbuzy – 50 x 80 cm.

Przerzedź swoje uprawy, dopasowując rozstaw roślin do wyżej wskazanej rozstawy. W razie potrzeby możesz rośliny przepikować w idealne miejsca. Regularnie odchwaszczaj tez grządki.

Dalej podlewaj grządki, aby roślinom nie zabrakło wody – będą zdrowsze i silniejsze, co przełoży się na zbiory. Co ok. 2 tygodnie dobrze jest grządki nawozić, zwłaszcza jeśli warzywa zasiałaś w niezbyt żyznej glebie. Najlepiej używać nawozów odpowiednich do poszczególnych gatunków roślin. Można też stosować napary roślinne i nawożenie dolistne.

Chroń uprawy przed szkodnikami. Zastosuj domową pułapkę na ślimaki albo użyj innych domowych sposobów na pozbycie się ich z uprawy.

Przerzedź swoje uprawy, dopasowując rozstaw roślin do optymalnej rozstawy, fot. Adobe Stock, Petra Fischer

