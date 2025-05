Zamiast wyrzucać obierki po ziemniakach, wykorzystaj je w przydomowym ogródku. Taki nawóz do hortensji to prosty, tani i ekologiczny sposób na poprawę kondycji tych roślin w kilku prostych krokach. Obierki są pełne składników odżywczych, które wspierają wzrost hortensji, pobudzają kwitnienie, a do tego poprawiają strukturę gleby.

Reklama

W jaki sposób działają obierki ziemniaków?

W obierkach, podobnie jak w wielu innych skórkach owoców i warzyw, kryje się ogromna ilość wartości odżywczych. To właśnie dlatego dietetycy często zalecają, by w miarę możliwości nie obierać warzyw przed gotowaniem czy pieczeniem. Skórki ziemniaczane są bogate w potas, fosfor, witaminy z grupy B, witaminę C oraz szereg minerałów niezbędnych nie tylko dla ludzi, ale też dla roślin.

Dla hortensji, które są roślinami wymagającymi i kochającymi lekko kwaśne, próchniczne gleby, nawóz z obierek ziemniaków stanowi doskonały, naturalny sposób na poprawę kondycji.

Skórki dostarczają roślinie cennych składników odżywczych, wzmacniając system korzeniowy i wspierając jego prawidłowy rozwój. Silne i zdrowe korzenie to podstawa bujnego wzrostu i intensywnego kwitnienia hortensji.

Co więcej, w procesie rozkładania się w glebie obierki poprawiają jej strukturę. Sprawiają, że staje się ona bardziej przepuszczalna, co znacząco zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody i efektywnego wchłaniania składników mineralnych. Dzięki temu hortensje mają łatwiejszy dostęp do wszystkich niezbędnych substancji, co bezpośrednio przekłada się na ich zdrowie, intensywny kolor liści oraz liczbę i wielkość kwiatów.

Nie wyrzucaj tych obierek. Zrobisz z nich skuteczny nawóz do wszystkich odmian hortensji, Adobe Stock, armina

Jak zrobić nawóz do hortensji z obierek ziemniaka?

Do przygotowania nawozu ze skórek ziemniaka nie potrzebujesz wielu składników. Wystarczy wrzucić garść obierek (z 2-3 ziemniaków) zalać mniej więcej litrem nieosolonej wody i doprowadzić do wrzenia. Gotuj je ok. pół godziny, aż woda stanie się lekko mętna. Gotową mieszankę ostudź i przecedź. Wykorzystaj od razu po przygotowaniu.

Tak zrobionym nawozem podlewaj hortensje raz na 2-3 tygodnie. Już po kilku tygodniach zauważysz pierwsze efekty - hortensje zaczną rosnąć szybciej, a ich liście staną się bardziej intensywnie zielone. Będą też dużo obficiej kwitły, uginając się od kolejnych wiechów. Jeśli chodzi o obierki, wrzuć je do domowego kompostownika i wykorzystaj, kiedy w pełni się rozłożą, czyli za 2-3 miesiące. Możesz je także wymieszać z glebą po podlaniu roślin, aby bezpośrednio pod hortensją mogły się rozkładać.

Czytaj także: