Nawóz z cebuli to rozwiązanie idealne dla każdego, kto chce stworzyć domowy warzywniak, bez sięgania po chemiczne środki. Nie tylko odżywia glebę i poprawia kondycję pomidorów, ale też fajny pomysł na recykling. Kuchenne odpady to często świetne wsparcie dla roślin, dlatego warto przyjrzeć się bliżej ich właściwościom. Dzięki regularnemu stosowaniu cebulowego wywaru uprawa pomidorów jest przyjemna, a owoce rosną dorodne i mają intensywny smak. Sprawdź, jak go używać.

Jak cebulowe łupiny wpływają na pomidory?

Łupiny z cebuli zawierają całe mnóstwo cennych składników, które mogą zdziałać cuda w ogrodzie. To przede wszystkim bogate źródło potasu, fosforu, wapnia i siarki, a więc pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i dojrzewania pomidorów.

Potas poprawia jakość owoców, fosfor wspiera rozwój korzeni, a siarka to naturalny środek ochronny, wzmacniający odporność roślin. Co więcej, nawóz z cebuli działa odstraszająco na niektóre szkodniki, np. mszyce czy przędziorki. Regularne stosowanie takiego naparu sprawia, że krzaki są silniejsze, bardziej odporne na choroby, a co za tym idzie - dają lepsze plony.

Jak zrobić nawóz do pomidorów z obierek cebuli?

Przygotuj garść suchych łupin - mogą być z białej lub czerwonej cebuli. Przełóż je do słoika i zalej litrem gorącej, ale nie wrzącej wody. Naczynie przykryj, ale nie zakręcaj szczelnie i odstaw na minimum 24 godziny. Po tym czasie napar przecedź przez sitko lub gazę. Tak przygotowany napar trzeba rozcieńczyć przed użyciem, bo sam w sobie będzie za mocny.

Najlepiej wymieszaj go z wodą w proporcji 1:2, czyli jedna część wywaru na dwie części czystej wody. Tak przygotowanym nawozem podlewaj pomidory i obserwuj, jak pięknie się rozwijają.

Nawóz z łupinek cebuli to tani i ekologiczny sposób na odżywienie pomidorów, fot. romiri

Jak stosować cebulowy nawóz do pomidorów?

Ten naturalny nawóz możesz stosować mniej więcej raz na 7-10 dni, w zależności od potrzeb krzewinek. Najlepiej podlewać pomidory wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, aby uniknąć szybkiego parowania naparu, a tym samym też składników odżywczych. Nawóz wlewaj bezpośrednio pod rośliny - nie na liście - najlepiej do wcześniej lekko wilgotnej ziemi.

Możesz stosować go zarówno w uprawach gruntowych, jak i w doniczkach czy tunelach foliowych. Cebulowy napar nie tylko wspomaga wzrost pomidorów, ale także wzmacnia ich odporność na choroby i szkodniki, takie jak mszyce, przędziorki czy szara pleśń.

