Masz spory zapas fusów z kawy? To świetnie, bo mamy podpowiedzi, jak możesz ich użyć w ogrodzie i nie jest to pomysł na podsypywanie nimi roślin w celu ich nawiezienia. Możesz wykorzystać je do jeszcze innych celów, ograniczając w ten sposób ilość wytwarzanych śmieci i dbając przy okazji o swój ogród. To proste patenty, które sprawdzą się w każdym ogródku - działkowym i przydomowym, warzywnym i ozdobnym.

Reklama

Ściółkowanie z dodatkiem fusów kawy

Jednym z mniej typowych zastosowań fusów w ogrodzie jest ich użycie jako ściółki. Dzięki swojej drobnej strukturze zatrzymują wilgoć w glebie i tworzą warstwę, która ogranicza rozwój chwastów. W przeciwieństwie do ściółek syntetycznych, fusy są całkowicie biodegradowalne i wspierają mikroorganizmy w glebie. Ważne jednak, by nie stosować ich zbyt grubą warstwą — mają tendencję do zbrylania się, co może ograniczać przepływ powietrza i powodować pleśnienie.

Najlepszą praktyką jest mieszanie ich z innymi materiałami ściółkującymi, np. liśćmi, korą lub słomą. Najbezpieczniej jest stosować je wokół dojrzałych roślin, które mają już dobrze rozwinięty system korzeniowy.

Użyj fusów z kawy jako dodatku do materiałów uzywanych do ściółkowania, fot. Adobe Stock, Maria Sbytova

Fusy z kawy jako odstraszacz szkodników

Fusy z kawy są również przez wiele osób cenione jako naturalny odstraszacz niechcianych gości w ogrodzie. Aromat kawy ma skutecznie zniechęcać niektóre szkodniki, takie jak ślimaki, mrówki czy gryzonie.

Z naszych doświadczeń wynika, że same fusy nie będą dostatecznie skuteczną barierą. Może nią być mocny napar z kawy na ślimaki. Można go przygotować z dodatkiem fusów z kawy, jeśli chcesz polać glebę, aby stworzyć barierę wokół roślin. Dodatek fusów jest bezpieczny dla wielu roślin i organizmów glebowych, a z czasem staje się odżywką dla roślin. Niestety lepiej nie używać z fusów z kawy do niektórych roślin, a zwłaszcza do dopiero kiełkujących.

Warto pamiętać, że po deszczu lub intensywnym podlewaniu fusy stracą kawowy zapach, dlatego należy regularnie je uzupełniać.

Fusy przyciągną pożyteczne organizmy

Trzecim i chyba najcenniejszym zastosowaniem fusów kawowych jest użycie ich jako „magnesu” na pożyteczne organizmy butujące w podłożu do roślin. Dżdżownice i mikroflora glebowa, które pełnią kluczową funkcję w ekosystemie gleby, bardzo dobrze czują się w podłożu wzbogaconym o fusy. Dzięki nim gleba jest lepiej napowietrzona i bardziej żyzna.

Możesz bezpośrednio wymieszać je z ziemią doniczkową lub ogrodową, ale jest jeszcze lepszy sposób. Fusy kawowe są źródłem azotu, który wspomaga rozwój bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną. Kompost z fusów kawy to naprawdę cenny nawóz do roślin ogrodowych i doniczkowych. Przekompostowane fusy zadziałają znacznie lepiej niż wtedy, gdy wymieszasz je z samą ziemią. Prawidłowe kompostowanie fusów z innymi dodatkami pozwala uzyskać dojrzały kompost nawet w 28 dni.

Czytaj także: