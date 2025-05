Nie przegap terminu na sadzenie pora. Latem będziesz mieć obfite zbiory, jeśli zrobisz te 3 rzeczy

Nie przegap terminu na sadzenie pora. To jedno z tych warzyw, które wymagają precyzyjnego planowania. Jeśli zadbasz o odpowiedni czas sadzenia, latem czekają cię obfite zbiory. Sprawdź, co zrobić, by por wyrósł silny i dorodny. Ważny jest nie tylko termin sadzenie, ale też to, co zrobisz potem.