Kto nie marzy o tym, by jego rośliny rosły duże i zdrowe? Niezależnie od tego, czy jest się właścicielem małej dżungli, czy zaledwie kilku kaktusów, każdego domorosłego ogrodnika z jego doniczkowymi przyjaciółmi wiąże wyjątkowa więź. Chociaż trudno w większości przypadków mówić o głębszym uczuciu, widok podupadającego na zdrowiu krzaczka wiele osób potrafi wpędzić w gorszy nastrój.

Wiele osób pomimo ogromnej sympatii do kwiatów doniczkowych nie decyduje się na to, by przyjąć pod swój dach choć jedną roślinę. Powodów jest wiele: brak doświadczenia, brak czasu lub po prostu przeświadczenie, że nie ma się ręki do roślin. Tymczasem nie da się zaprzeczyć, że rośliny doniczkowe sprawiają, że w domu jest bardziej przytulnie, ale przede wszystkim poprawiają nastrój domowników.

Jeśli mimo wszystko chcesz dać sobie szansę jako opiekun roślin, ale nie chcesz, by przez twoje zapominalstwo czy brak wyrobionej dyscypliny szybko straciły życie, postaw na jedną z tych mało wymagających roślin. Nie potrzebują wiele wody ani specjalnej opieki, świetnie sprawdzą się więc u osób początkujących lub zabieganych.

Zielistka (Chlorophytum)

Szukasz rośliny, która nawet w bardzo niesprzyjających warunkach będzie rosła jak szalona? Zielistka szybko się rozrasta i wypuszcza nowe pędy, dzięki temu jest duża szansa, że po kilku miesiącach będziesz mieć ją w każdym pomieszczeniu - i to nie tylko w swoim mieszkaniu, ale i w domach twoich bliskich i sąsiadów. Pięknie wygląda, gdy zwisa z wysokiego regału lub jest umieszczona w makramie.

Zielistka rośnie dobrze w każdych warunkach i wytrzymuje temperatury nawet do 7 stopni Celsjusza. Jeśli umieścisz ją na słonecznym stanowisku, na jej listkach pojawią się charakterystyczne jasne paski. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji i dobrze znosi okresową suszę, jednak w okresie od lutego do października warto intensywnie ją podlewać.

fot. Zielistka/Adobe Stock

Grubosz drzewiasty (Crassula arborescens)



Grubosz drzewiasty, czyli drzewko szczęścia to jedna z najczęściej kupowanych domowych roślin. Popularność zawdzięcza przede wszystkim niskim wymaganiom. Dzięki mięsistej strukturze liści nie wymaga częstego podlewania i dobrze znosi zapominalstwo w tej kwestii. Łatwo się go rozmnaża i ukorzenia.

Ta roślina lubi słoneczne stanowiska, jednak uważaj, by światło padające na grubosza nie było zbyt ostre. W przypadku zbyt dużego nasłonecznienia może stracić swój piękny zielony kolor i zyskać czerwoną barwę.

fot. Grubosz drzewiasty/Adobe Stock

Zamiokulkas zamiolistny (Zamioculcas zamiifolia)

Zamiokulkas nie jest tak popularny jak grubosz, jednak jest równie prosty w utrzymaniu. Ze względu na niskie wymagania jest nazywany nawet żelazną rośliną. To idealna roślina dla tych, którzy podlewają rośliny tylko wtedy, gdy się im o tym przypomni, ponieważ w jego przypadku jest to nawet pożądane. Zbyt często podlewany zamiokulkas może zacząć gnić.

Najlepiej postawić go w nasłonecznionych stanowisku - wtedy szybko rośnie, a jego liście stają się jasnozielone. W nieco bardziej zacienionych miejscu rośnie nieco wolniej, jednak zyskuje wtedy piękną głęboką ciemnozieloną barwę.

fot. Zamiokulkas zamiolistny/Adobe Stock

Sansewieria gwinejska (Sansevieria)

Sansewieria jest zwana żelaznym liściem nie bez powodu. Tę roślinę często spotyka się w miejscach publicznych czy biurowcach właśnie ze względu na jej niskie wymagania, odporność na bardzo niekorzystne warunki i długowieczność.

Posiadacze sansewierii mogą pozwalać sobie na zapominanie o podlewaniu raz na jakiś czas, jednak pod żadnym pozorem nie mogą dopuścić do tego, by woda dostała się między jej liście. Wtedy roślina zacznie gnić i będzie do wyrzucenia. Warto też pamiętać o tym, że gdy się rozrośnie, należy przesadzić ją do większej doniczki.

fot. Sansewieria gwinejska/Adobe Stock

Dracena obrzeżona (Dracaena marginata)

Przez znaczną część roku dracena obrzeżona lubi umiarkowane podlewanie, dlatego zimą, jesienią i na początku wiosny można robić to rzadko. Latem zaś warto podlewać ją dwa razy w tygodniu, a jej liście dodatkowo zraszać za pomocą spryskiwacza - z pewnością odwdzięczy się wtedy pięknym wyglądem. Najlepiej czuje się w ciepłych temperaturach, dlatego lepiej nie wystawiać jej na balkon.

Draceny są odporne i wytrzymałe. Gdy jest im jednak źle, od razu to pokazują. Jeśli liście zaczynają podsychać od końców, roślinę należy częściej podlewać, jeśli opadają - przestawić w cieplejsze miejsce. Jeśli zaś rosną małe i marne, warto dokarmić ją nawozem do palm i juk.

fot. Dracena obrzeżona/Adobe Stock

