Nie każdy moment jest dobry na zbiór jabłek. Zobacz, kiedy je zrywać, aby cieszyć się pełnią smaku

Kiedy zrywać jabłka? Idealny moment na zbiory jabłek zależy od odmiany oraz warunków pogodowych, ale kluczowe wskaźniki to wygląd owoców, smak, łatwość oddzielenia od gałązki i stan nasion. Zadbaj także o to, by nie tylko cieszyć się świeżymi owocami, ale także, by przechowywać je w odpowiednich warunkach.