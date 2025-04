Hortensje to jedne z najbardziej dekoracyjnych roślin ogrodowych, ale nie każdy wie, gdzie dokładnie je posadzić - w pełnym słońcu, a może raczej w cieniu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wszystko zależy od gatunku. Niektóre hortensje źle znoszą intensywne światło i mogą mieć przez nie przypalone liście, inne natomiast w słońcu pokazują swoje najpiękniejsze oblicze. Jedną z najbardziej odpornych i "słońcolubnych" jest hortensja bukietowa.

Hortensja bukietowa: idealna na pełne słońce

Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) to gatunek, który zdecydowanie najlepiej czuje się w pełnym słońcu. To właśnie ono sprawia, że roślina tworzy ogromne, wiechowate kwiatostany w różnych odcieniach bieli, różu, a nawet zieleni. Co więcej, kwitnie długo, bo od lipca aż do października. Słoneczne stanowisko sprawia, że pędy są silne, a kwiaty wyrastają duże i mają intensywne kolory.

Roślina ta jest również bardzo odporna na suszę i mróz, co sprawia, że jest więc stworzona do polskich warunków klimatycznych. W przeciwieństwie do hortensji ogrodowej odmiana bukietowa dobrze radzi sobie nawet podczas upalnych dni. Jej liście są odporne na poparzenia, a wiechy kwiatowe rozwijają się tym lepiej, im więcej światła słonecznego mają w ciągu dnia. Jeśli więc masz miejsce w ogrodzie, gdzie inne rośliny niemal płoną żywym ogniem, hortensja bukietowa będzie się tam czuła doskonale.

Hortensje bukietowe uwielbiają rosnąć w słońcu i wypuszczają wtedy mnóstwo pięknych kwiatów, fot. Sarawut

Jakie hortensje lepiej sadzić w cieniu?

Nie wszystkie hortensje będą wdzięczne za miejsce w pełnym słońcu. Popularna w naszych ogrodach hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla), czyli ta o kulistych kwiatostanach (najczęściej różowych lub niebieskich), preferuje raczej stanowiska półcieniste. Zbyt mocne słońce może sprawić, że jej liście będą więdły, a kwiaty stracą kolor i dużo szybciej przekwitną.

Również hortensja dębolistna oraz hortensja pnąca wolą miejsca z rozproszonym światłem i lekko zacienione. Dobrze rosną w pobliżu drzew, altan lub na wschodnich stanowiskach, gdzie słońce dociera tylko przez część dnia.

Pamiętaj też, że nawet te "słońcolubne" hortensje w czasie upałów będą potrzebowały regularnego podlewania, często dwa razy dziennie - najlepiej rano lub wieczorem.

