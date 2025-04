Sezon na dekorowanie balkonów i ogrodów rozpoczyna się wraz z wiosną. Ostatnio jednymi z najchętniej wybieranych kwiatów balkonowych są petunie. Są mało wymagające i zachwycają kolorem i kształtem. Petunie na balkonie możesz uzupełnić (lub zupełnie wymienić jeśli zależy ci na uzyskaniu efektu oryginalności) na nemezje.

To przepiękne rośliny jednoroczne z długim czasem kwitnienia. Ich kwiatostan układa się w piękne, drobne kwiaty. Te pochodzące z Afryki ozdobne rośliny możesz z powodzeniem uprawiać na balkonie czy tarasie. Pamiętaj o tym, że nemezje mają swoje wymagania i potrzebują specjalnej pielęgnacji. Jeśli chcesz wysiać je z nasionek kluczowe jest to, żeby nie zrobić tego zbyt wcześnie.

Najlepszy czas na wystawienie nemezji na balkon

Nemezja to roślina, która nie jest mrozoodporna, dlatego też po zakupie gotowych sadzonek należy posadzić je w doniczkach, a wystawić na balkon dopiero w okolicy 15-20 maja, gdy zupełnie minie ryzyko spadków temperatur.

Kiedy wysiać nasionka nemezji?

Chętnie wybieraną opcją uprawy nemezji jest wysiew z nasionek. Czynność ta powinna zostać przeprowadzona pod koniec marca lub na początku kwietnia. Po około 14 dniach powinny wykiełkować, wówczas pojawią się malutkie listki.

Takie sadzonki przesadza się wówczas do mniejszych doniczek i wystawia w ciepłe miejsce. Przenosiny kwiatów do właściwej większej donicy balkonowej powinny nastąpić również w drugiej połowie maja. Nemezje najlepiej urosną w żyznej i próchnicznej glebie.

Dlaczego nemezja to najlepsza roślina na balkon i taras?

Kiedy odpowiednio zadbasz o nemezję, kwiat ten będzie dekorował twój balkon przez wiele długich miesięcy. Nemezja zakwita już w czerwcu, a sadzonki usychają dopiero we wrześniu. A to oznacza, że przez cały letni sezon będzie pięknie prezentowała się na balkonowym parapecie. To roślina, która lubi słońce, a przez jej ciekawy dzwonkowaty kształt i wyraziste barwy jest jedną z niespotykanych i nietuzinkowych propozycji na kwiatową dekorację.

Kolejna zaletą nemezji jest to, że jej uprawa nie jest trudna - trzeba pamiętać o jej regularnym podlewaniu. Lepiej to robić częściej wlewając niewielką ilość wody, ponieważ ten kwiat nie toleruje ani suszy, ani przelania. Ważne jest także ustawienie nemezji w miejscu dobrze nasłonecznionym i ciepłym.

Odmiany uprawiane w Polsce wyrastają na wysokość około 30 cm, więc jest to dosyć niska roślina, która będzie pięknie prezentowała się nawet na mniejszych balkonach. Możesz z powodzeniem posadzić ją w doniczkach w kształcie korytka przymocowanych do balustrad.

