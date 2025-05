Hoya (hoja) to roślina, którą trudno pomylić z inną. Jej kwiaty wyglądają jak wykonane z wosku albo porcelany - błyszczące, symetryczne i niezwykle dekoracyjne. Zebrane w kuliste baldachy, często intensywnie pachną, szczególnie wieczorem.

Reklama

W zależności od gatunku, kwiaty hoi mogą być białe, różowe, kremowe lub delikatnie czerwone. To właśnie ich niecodzienny wygląd przyniósł hoi przydomek "porcelanowego kwiatu" albo "woskownicy". Ciekawostką jest, że prawdziwa woskownica jest rośliną objętą ścisłą ochroną, a więc takie nazywanie hoi jest bardzo potoczne.

Stanowisko dla hoi

Hoya najlepiej rośnie w jasnym, ale rozproszonym świetle. Lubi dużo światła, jednak bez bezpośredniego słońca, które może poparzyć jej liście. Idealne będzie miejsce na parapecie okna wschodniego lub zachodniego.

Im więcej światła, tym większa szansa na obfite i częste kwitnienie. Hoja potrafi zwisać lub piąć się po ścianie, jeśli będzie miała na czym - możesz sięgnąć np. po haczyki typu command, które utrzymają pędy na miejscu, a przy tym będą niemal niewidoczne.

Roślina ta nie znosi przelania - ma mięsiste liście i magazynuje w nich wodę, dlatego należy podlewać ją umiarkowanie, dopiero gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Latem podlewanie może być częstsze, ale zimą zdecydowanie ograniczone. Hoja dobrze czuje się w lekkim, przepuszczalnym podłożu. Idealna będzie mieszanka ziemi do sukulentów z dodatkiem perlitu lub kory.

Czy hoya jest wymagająca?

Choć wydaje się, że takie dekoracyjne kwiaty trudno utrzymać, w rzeczywistości hoya jest bardzo łatwa w uprawie w domu. To jedna z tych roślin, które dobrze znoszą zaniedbanie i nie potrzebują zbyt częstego przesadzania. Wystarczy raz na jakiś czas ją odżywić nawozem do roślin kwitnących i zapewnić jasne stanowisko, by cieszyła oczy spektakularnym kwitnieniem.

Hoya nazywana jest także woskownicą, fot. Adobe Stock, cceliaphoto

Czy hoya kwitnie dwa razy?

Hoya potrafi kwitnąć nawet kilka razy w roku, ale musisz pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji, w szczególności nienachalnym podlewaniu. Roślina najlepiej będzie czuła się przy oknach, gdzie ma dostęp do rozproszonego światła.

Samo kwitnienie hoi jest dość krótkie. Często kwiaty utrzymują się mniej niż dwa tygodnie, ale ich intensywny, przyjemny zapach potrafi wypełnić całe pomieszczenie. Dla wielu miłośników roślin to właśnie aromat jest jednym z najważniejszych powodów, dla których decydują się na tę roślinę, choć dla niektórych bywa zbyt nachalny.

Niemniej jednak raz rozpoczęty cykl kwitnienia może powtarzać się przez wiele lat, o ile roślina jest odpowiednio traktowana. Hoya kwitnie na starych pędach, dlatego nigdy nie należy ich usuwać po przekwitnięciu.

Czytaj także: