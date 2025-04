Borówki amerykańskie to jedne z najbardziej kapryśnych roślin ogrodowych – potrzebują kwaśnej gleby, odpowiedniej wilgotności i regularnego nawożenia. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, warto wypróbować rozwiązania, które od lat stosowały nasze babcie. Mniszek lekarski to skarbnica cennych pierwiastków i ma ogromną moc odżywczą – idealną właśnie dla borówek. Przy odrobinie dobrych chęci zrobisz z niego, właściwie za darmo, doskonałą odżywkę dla tych roślin.

Reklama

Jak zrobić nawóz z mniszka do borówek?

Potrzebujesz pojemnika z przykrywką, najlepiej plastikowego lub szklanego. Im więcej masz borówek do nawożenia, tym większy pojemnik będzie potrzebny i odwrotnie. Na pewno nie powinien to być pojemnik mniejszy niż 5 litrów.

Z jakich części mniszka robi się nawóz do borówek?

Ze wszystkich części – liści, kwiatów, korzeni. Każda z tych części dostarcza cennych składników, które z nawozu trafią do gleby a z niej będą odżywiać borówki. Jeśli jednak nie chcesz bawić się w wyrywanie mniszka z korzeniem, możesz wykorzystać jedynie kwiaty z łodyżkami i liści. Wystarczy nazrywać nadziemnie części roślin.

Przepis na gnojówkę z mniszka do borówek

Zbierz mniszek, a następnie go posiekaj, jeśli zależy ci na tym, aby szybciej wyprodukować nawóz. Mniszka powinno być tyle, aby wypełnił 1/3 pojemnika, który przygotowałaś. Zalej rośliny wodą. Najlepsza jest deszczówka lub odstana woda z kranu. Przykryj pojemnik, ale nie do końca szczelnie. Najlepiej zrobić w przykrywce kilka niedużych otworów. Całość odstaw w ciepłe zacienione miejsce, najlepiej na dworze, gdyż fermentacja, która wytworzy nawóz, powoduje wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Co 3-4 dni mieszaj zawartość pojemnika. Nawóz będzie gotowy po 2-4 tygodniach.

Do zrobienia nawozu z mniszka możesz wykorzystać całe rośliny, for. Adobe Stock, New Africa

Jak używać nawozu z mniszka do borówek?

Przecedź domowy nawóz do borówek przez gazę lub sito. Możesz go przelać do szklanych butelek lub pojemników, szczelnie zamknąć i przechowywać na później. Najlepsze warunki do przetrzymywania gnojówki z mniszka to temperatura 15-20 stopni, brak dostępu bezpośredniego światła słonecznego. W takich warunkach może przetrwać nawet do 12 miesięcy, a na pewno wystarczy ci na 1 sezon.

Aby nawieźć borówki, trzeba nawóz rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10, czyli np. litra nawozu wlewasz do 10 litrów wody.

Podlej krzaczki, lejąc wodę w glebę u podstawy roślin. Zabieg powtarzaj co 2-3 tygodnie. Możesz więc co te 2-3 tygodnie mieć nowa porcję nawozu. Nawożenie warto prowadzić od wczesnej wiosny aż do końca owocowania.

Uwagi:

Jeżeli masz młode sadzonki borówek, lepiej do nich zastosować nawóz z mniszka rozcieńczony mocniej – w proporcji 1:20.

borówek, lepiej do nich zastosować nawóz z mniszka rozcieńczony mocniej – w proporcji 1:20. Nie używaj nawozu, który zmienił zapach lub kolor, rozwarstwił się lub zaczął pleśnieć.

Co daje nawóz z mniszka?

Mniszek lekarski jest bogatym źródłem mikroelementów, które przenikną do nawozu, a wraz z nim do gleby, z której borówki będą mogły je czerpać. Krzewy owocowe mają duże potrzeby „żywieniowe”, dlatego warto regularnie je nawozić, aby miały wszystko, czego potrzebują do kwitnienia i owocowania.

Mniszek dostarcza borówkom:

wapń,

magnez,

potas,

żelazo,

cynk.

Czytaj także: