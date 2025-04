Nawożenie truskawek na zimę to ważny zabieg, polegający na dostarczeniu odpowiednich składników pokarmowych na czas spoczynku roślin. W poniższym artykule wyjaśnimy ci, kiedy przeprowadzić nawożenie truskawek za zimę, jakie minerały powinny zawierać nawozy oraz jak dodatkowo zadbać o poprawne zimowanie truskawek.

Dzięki jesiennemu dokarmianiu truskawek w kolejnym sezonie nasze krzaczki będą bogato owocować pysznymi i słodkimi truskawkami. Odpowiednie przeprowadzony proces nawożenia sprawi, że gleba, w której rosną truskawki, będzie zabezpieczona przed wszelkimi niedoborami substancji odżywczych.

Spis treści:

Nawożenie truskawek na zimę przeprowadza się właśnie jesienią. Warto pamiętać, że wówczas nie należy stosować nawozów bogatych w azot, ponieważ pobudza on truskawki do wzrostu. W rezultacie może to doprowadzić do osłabienia rośliny i zakłócenie ich spoczynku zimowego, poprzez skłonność do przemarzania. Nawożenie truskawek na zimę jest bardzo ważne w sytuacji, gdy w okresie wegetacji wystąpiły objawy niedoborów poszczególnych składników odżywczych. Zimowanie truskawek, czyli nawożenie truskawek wykonuje się na przełomie października i listopada, zazwyczaj gdy zanotujemy już pierwsze przymrozki.

Celem nawożenia truskawek na zimę jest zabezpieczenie roślin przed mrozem i chorobami. Dodatkowo odpowiednio przeprowadzone nawożenie w okresie jesiennym jest ważnym krokiem przed wiosennymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Dzięki temu możemy mieć większą pewność, że nasze truskawki będą miały zdrowe pędy i liście, nie mówiąc oczywiście o większym plonowaniu i obfitych zbiorach owoców różnych sadzonek truskawek.

fot. Przygotowanie truskawek na zimę / Getty Image, Craig Lovell

W czasie nawożenia truskawek na zimę warto stosować preparaty bogate w fosfor i potas. Składniki te na wysokim poziomie pozwalają zabezpieczyć truskawki przed przemarzaniem, ale są również istotne w okresie wyrastania i dojrzewania owoców. Ponadto fosfor jest bardzo ważny dla budowy mocnej bryły korzeniowej, natomiast potas ma duże znaczenie w trakcie późniejszego dojrzewania owoców. Bardzo dobrym źródłem tego pierwiastka jest naturalny nawóz z banana, konkretnie z jego skórek.

W czasie nawożenia truskawek na zimę i przygotowywania ich do przetrwania zimy w dobrej formie jest stosowanie preparatów bogatych w bor. Chroni on rośliny przed chłodem, ale również zabezpiecza je przed szkodnikami i chorobami. Niedobór tego składnika może zahamować wzrost rośliny — łodyg, liści i korzeni.

Kolejnym ważnym składnikiem, wpływającym na wielkość plonu w kolejnym sezonie oraz na zdrowie pędów i liści, jest cynk. Podobnie jak bor odpowiada za mrozoodporność i ochronę przed chorobami. Niedobór tego pierwiastka widoczny jest zwłaszcza na liściach truskawek — występują na nich jaśniejsze przebarwienia. Poza tym, pąki kwiatowe w ogóle nie będą się rozwijać w przypadku braku odpowiedniej ilości cynku. Dużą rolę w uprawie truskawek odgrywają także krzem i siarka. Te pierwiastki przede wszystkim zabezpieczają truskawki przed niskimi temperaturami w czasie zimy i chorobami grzybowymi. Krzem znajduje się m.in. w mączce bazaltowej.

fot. Jesienne nawożenie truskawek / Getty Images, Nisian Hughes

W uprawie truskawek bardzo dużą rolę odgrywa także wapń. Składnik ten odpowiada za odporność owoców, ich sprężystość i mniejsze uszkodzenia mechaniczne. Dobrym źródłem wapnia jest kreda nawozowa, która reguluje odczyn pH gleby, nie uszkadza systemu korzeniowego i nie hamuje wzrostu. Wapnowanie truskawek warto przeprowadzić tuż przed nadejściem zimy — czyli pod koniec listopada. Przed dokonaniem zabiegu wapnowania truskawek warto przeprowadzić analizę gleby, by odpowiednio do potrzeb dopasować dawkę preparatu.

fot. Wapnowanie truskawek / Getty Images, Elena Lavrinovich

Według niektórych ogrodników, nawożenie truskawek na zimę jest zbędne. Istnieją dwie szkoły, z których jedna mówi, że znacznie ważniejsze jest wiosenne nawożenie truskawek i pielęgnacja krzaczków tuż po zbiorach. Kierując się zdrowym rozsądkiem i troską o to, by zabezpieczyć truskawki przed przemarzaniem zawiązków pąków kwiatowych i całych roślin warto jednak dokonać jesiennego nawożenia truskawek. Warto wtedy jednak pamiętać, że po okresie wegetacji nie powinno się stosować nawozów bogatych w azot, natomiast zdecydować się na preparaty bogate w fosfor, potas, bor i cynk.

fot. Wybór odpowiedniego nawozu do truskawek jest bardzo ważny / Getty Images, wulingyun

Oprócz przeprowadzenia nawożenia truskawek na zimę, warto także dokonać innych czynności, by zapewnić im dobre zimowanie. Jednym z nich jest okrywanie truskawek na zimę przy pomocy agrowłókniny. To pozwala zabezpieczyć rośliny przed przemarznięciem zawiązków pąków kwiatowych w czasie zimy. Podobnie jak w przypadku nawożenia truskawek na zimę, osłonięcia należy wykonać na przełomie października i listopada, a zdjąć je wraz z końcem marca. Okrywanie truskawek na zimę pozwala także zabezpieczyć krzaki przed działaniem wiatru.

fot. Przygotowanie truskawek do zimy / Getty Images, Dan Porges

Nawożenie truskawek przeprowadza się kilka razy w roku, w zależności od cyklu rozwoju roślin — kwitnienia, owocowania i spoczynku. Od tego też uzależnione jest stosowanie odpowiednich preparatów, zawierających właściwe pierwiastki i mikroelementy. Uprawa truskawek wymaga zdobycia wiedzy na temat niezbędnych składników odżywczych. Na szczęście w sprzedaży dostępny jest szeroki wybór nawozów do truskawek, zarówno do nawożenia dolistnego, jak również do nawożenia doglebowego.

Popularnym nawozem do truskawek jest doskonale znany obornik oraz kompost, który najlepiej przygotować samodzielnie. Popularnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest także podlewanie truskawek drożdżami.

Nawożenie truskawek po zbiorach

Odpowiedni okres na nawożenie truskawek rozpoczyna się już po dwóch tygodniach po zakończeniu zbiorów, czyli mniej więcej w połowie sierpnia. To również pierwszy etap przygotowania do zimowania truskawek. W tym okresie trzeba przeprowadzić koszenie pozostałe rozłogów i liści (również tych porażonych przez choroby), aby przed nadejściem jesieni truskawki zdążyły wytworzyć nowe pędy.

Wówczas stosuje się nawozy bogate w azot, które znacząco wpływają na regenerację rośliny oraz wykształcanie liści i zawiązywanie pąków kwiatowych. Naturalnym nawozem bogatym w ten składnik może być gnojówka z pokrzywy. Coraz większą popularnością cieszą się truskawki pnące, jednak w ich przypadku nie dokonuje się koszenia, ponieważ mogą one owocować aż do późnej jesieni!

Wiosenne nawożenie truskawek

Nawożenie truskawek wiosną uznawane jest za to najważniejsze. Stosuje się wówczas nawozy fosforowo-potasowe. Odpowiednio nawożone wiosną truskawki lepiej owocują, są bardziej odporne na choroby grzybowe i bakteryjne.

Jesienne nawożenie truskawek

Nawożenie truskawek jesienią przeprowadza się po pierwszych przymrozkach, zatem pod koniec października lub na początku listopada. Zimowa pielęgnacja truskawek opiera się na stosowaniu preparatów bogatych przede wszystkim w fosfor i potas, których zadaniem jest ochrona przed mrozami.

