Prace w ogrodzie potrafią relaksować i przynosić sporo satysfakcji. Szczególnie, gdy kwiaty pięknie kwitną, a uprawa owoców i warzyw idzie jak z płatka. Uprawa borówek amerykańskich nie musi być trudna, jeśli od początku zadbasz o odpowiednie pH gleby i składniki odżywcze. Te rośliny lubią kwaśne podłoże i są bardzo wrażliwe na niedobory niektórych minerałów.

Jeżeli twoje borówki słabo rosną albo nie owocują tak, jakbyś chciała, najwyższy czas zastosować naturalną odżywkę, która poprawi ich kondycję i pomoże doczekać się upragnionych zbiorów.

Naturalny nawóz do borówek z fusów z kawy

Jeśli chcesz wzmocnić swoje borówki sięgnij po fusy z kawy jako nawóz. Ten kuchenny składnik działa świetnie również na hortensje. To domowe złoto zawiera sporo azotu, potasu, magnezu i antyoksydantów, które wspierają wzrost roślin i poprawiają ich odporność.

Fusy zakwaszają też glebę, co jest ogromnym plusem dla borówek oraz hortensji, które kochają lekko kwaśne środowisko. Dzięki temu nie musisz inwestować w specjalistyczne preparaty – wystarczy to, co zostaje po porannej kawie.

Jak stosować nawóz z fusów kawy do borówek?

Zbieraj fusy po każdej kawie i lekko je przesusz, żeby nie spleśniały. A następnie wykonaj tych kilka prostych kroków:

Rozsyp garść suchych fusów bezpośrednio pod każdy krzew borówki . Wymieszaj je delikatnie z wierzchnią warstwą gleby, żeby szybciej się rozłożyły.

. Wymieszaj je delikatnie z wierzchnią warstwą gleby, żeby szybciej się rozłożyły. Podlewaj krzewy wodą po rozsypaniu fusów, aby przyspieszyć uwalnianie składników odżywczych.

po rozsypaniu fusów, aby przyspieszyć uwalnianie składników odżywczych. Powtarzaj zabieg co 2–3 tygodnie w sezonie wegetacyjnym, od wiosny do wczesnej jesieni.

Uważaj, żeby nie przesadzić z ilością – nadmiar fusów może czasem zaburzyć strukturę gleby, dlatego trzymaj się umiarkowanych dawek.

Kiedy zobaczysz efekty i jakie korzyści przyniesie nawóz z fusów kawy?

Pierwsze efekty zobaczysz już po kilku tygodniach – krzewy zaczną intensywniej rosnąć, liście nabiorą soczystej zieleni, a latem borówki odwdzięczą ci się większymi, bardziej soczystymi owocami. Dzięki fusom rośliny będą też bardziej odporne na choroby i kaprysy pogody.

Regularne stosowanie tego domowego nawozu to prosty sposób, by co roku cieszyć się naprawdę imponującymi zbiorami. A jeśli chcesz wykorzystać inne dobrodziejstwa natury, możesz też przygotować nawóz do borówki z mniszka lekarskiego. To prosty domowy sposób na zwiększenie plonów i cieszenie się smakiem pysznych, słodkich owoców.

Nawóz do borówki z fusów kawy poprawia odporność rośliny i wspomaga owocowanie, fot. Adobe Stock, Thaut Images

Dlaczego borówki potrzebują dodatkowego nawożenia?

Borówki mają specyficzne wymagania – kochają kwaśne, lekkie gleby i potrzebują sporo substancji odżywczych, by zdrowo rosnąć i obficie owocować. Bez regularnego dokarmiania mogą słabnąć, gubić liście, a owoce będą drobne i mało soczyste.

Zadbaj o to, by gleba była nie tylko kwaśna, ale też bogata w azot, fosfor i mikroelementy. Naturalne domowe nawozy do borówek to świetny sposób, by poprawić jakość podłoża bez ryzyka przenawożenia.

