Nawóz z fusów kawy nie ma sobie równych. Azalia będzie uginać się od kwiatów, gdy zastosujesz metodę 1:10

Nawóz do azalii z fusów kawy to rozwiązanie w stylu eko, za które nie zapłacisz ani grosza. Wystarczy, że wykorzystasz ten drogocenny odpad z kuchni i zastosujesz go w swoim ogródku. Aby domowy nawóz miał szansę zadziałać, weź pod uwagę kilka zasad. Jedną z najważniejszych jest zastosowanie odpowiednich proporcji. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się metoda 1:10. Dzięki niej azalia obsypie się kwiatami.