Bratki to jedne z najwdzięczniejszych kwiatów ogrodowych i balkonowych. Ich różnorodne kolory i długi okres kwitnienia sprawiają, że są niezwykle popularne. Sadzenie bratków w marcu, gdy nadchodzą wiosenne dni jest możliwe, ale warto też zadbać o nie odpowiednio. Aby zachowały swoją urodę przez cały sezon, potrzebują odpowiedniego odżywienia. Doskonałym, naturalnym i tanim sposobem na wzmocnienie bratków jest nawóz z drożdży.

2 przepisy na nawóz z drożdży do bratków

Pierwszy przepis to najprostszy sposób na uzyskanie odżywczego płynu. Nie zajmuje wiele czasu, a pozwala uzyskać świetne efekty. Drugi przepis wymaga nieco więcej czasu, ale nie pracy. Tak uzyskany nawóz z drożdży do bratków jest intensywniejszy. Koszt drożdży do takiego nawozu to tylko ok. 1,50 zł, a podlejesz nim wszystkie bratki w przydomowym ogródku.

Podstawowy nawóz drożdżowy do bratków

Składniki:

100 g świeżych drożdży,

1 litr letniej wody,

1 łyżeczka cukru (opcjonalnie – przyspiesza fermentację).

Sposób przygotowania i stosowania:

Rozpuść drożdże w letniej wodzie i dokładnie wymieszaj. Jeśli chcesz przyspieszyć aktywację drożdży, dodaj łyżeczkę cukru. Odstaw roztwór na 1–2 godziny, aby drożdże „ruszyły”. Przed użyciem rozcieńcz nawozem wodą w proporcji 1:10 (czyli np. 1 szklanka nawozu na 10 szklanek wody). Podlewaj bratki raz na 10–14 dni, najlepiej rano lub wieczorem, unikając moczenia liści. Możesz również delikatnie spryskać roztworem ziemię wokół rośliny.

Fermentowany nawóz drożdżowy do bławatków

Składniki:

100 g świeżych drożdży,

3 litry letniej wody,

3 łyżki cukru.

Przygotowanie:

Rozpuść drożdże i cukier w wodzie. Odstaw na 24 godziny w ciepłe miejsce, aby rozpoczął się proces fermentacji. Przed podlewaniem rozcieńcz wodą w stosunku 1:10. Podlewaj bratki co dwa tygodnie, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia. Możesz stosować go także na inne rośliny kwitnące, np. pelargonie czy petunie.

fot. Przepisy na nawóz z drożdży do bratków/ Adobe Stock, emola09

Dlaczego drożdże są dobre dla bławatków?

Drożdże to skarbnica cennych składników odżywczych, które doskonale wpływają na kondycję roślin. Zawierają witaminy z grupy B, które wspomagają wzrost i regenerację bratków.

Są bogate w aminokwasy i enzymy, poprawiające odporność bławatków na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dostarczają naturalnych fitohormonów, które pobudzają rozwój korzeni i wzmacniają całą roślinę.

Zawierają minerały, takie jak fosfor i potas, które przyczyniają się do obfitego kwitnienia.

Pomagają w rozwoju pożytecznych mikroorganizmów w glebie, poprawiając jej strukturę i dostępność składników pokarmowych.

Efekty stosowania drożdżowego nawozu na bratki

Regularne stosowanie drożdżowego nawozu sprawia, że bratki są silniejsze, mają intensywniejsze kolory i kwitną dłużej.

Dzięki drożdżom roślina lepiej przyswaja wodę i składniki pokarmowe, więc staje się mocniejsza i odporniejsza na przesuszenie.

Potas i fosfor zawarte w drożdżach wspierają rozwój kwiatów. Dzięki drożdżom bratki wytwarzają więcej dorodnych i wysyconych kolorami kwiatów.

Naturalne enzymy i witaminy wzmacniają odporność roślin na grzyby i bakterie. Z drugiej strony wspierają rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie, poprawiając jakość podłoża.

