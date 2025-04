Przygotowuję te nawozy do tui i co sezon rosną jak szalone. Wykorzystuję zarówno te sklepowe, jak i domowe, naturalne nawozy

Jaki jest najlepszy nawóz do tui? Możesz sięgnąć po gotowe preparaty w formie granulatów, a także wykorzystać domowe sposoby. Sprawdzą się m.in. drożdże oraz skórka z banana. Aby tuje nie brązowiały, warto stosować specjalne nawozy ochronne do iglaków. Tuje dobrze jest nawozić 2-3 razy w sezonie. Jak i kiedy to robić?