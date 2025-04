Naturalne nawozy świetnie sprawdzają się w przypadku kwiatów oraz roślin ogrodowych. Stosując domowej roboty nawóz do krokusów z pokrzywy można doładować rośliny potrzebnymi do zdrowego wzrostu składnikami. Tak samo jest w przypadku trawnika. Aby lepiej wyglądał można skorzystać z domowych metod. Jedną z nich jest podsypanie go popiołem drzewnym. Ten nawóz jest łatwy w przygotowaniu i zasili glebę, na której wyrasta trawa, w cenne mikro i makroelementy.

Reklama

Jak stosować nawóz do trawy z popiołu drzewnego?

Podsypanie trawnika nawozem z popiołu drzewnego to jeden z zabiegów, który można zastosować w okresie wiosennym. To składnik, który powstaje w efekcie spalania drewna. Popiół jest bogaty w mikroelementy oraz cenny dla wzrostu trawy potas, wapń oraz fosfor i krzem. Nie zawiera za to azotu , który ulatnia się w procesie spalania. Ponadto ta naturalna odżywka użyźnia glebę oraz reguluje jej poziom kwasowości.

Popiół drzewny można wykorzystać w bardzo prosty sposób. Wystarczy wysypać go na trawnik, pilnując przy tym, aby w tym samym czasie nie stosować innych odżywczych preparatów (z wyjątkiem tych, które są bogate w azot). Gdy trawa pozyska zbyt dużo składników może dojść do tzw. przenawożenia. W efekcie czego zamiast bujnie rozrośniętej i zielonej trawy zacznie ona marnieć i żółknąć. Ważne jest także to, aby podsypać trawnik odpowiednią ilością popiołu. Z tym też nie należy przesadzać. Przyjmuje się, że bezpieczna dawka wynosi od 30 do 50 gram na metr kwadratowy trawnika. Taki zabieg można wykorzystać, gdy trawa po zimie nie jest w najlepszej kondycji i zastosować go raz na miesiąc.

Ten naturalny nawóz sprawdza się także do odżywienia kwiatów i warzyw w ogrodzie. Warto jednak pamiętać o tym, aby nie stosować tego rodzaju nawożenia na glebie, której odczyt pH jest wyższy niż 7,5.

fot. Do nawożenia trawy i poprawy jej wyglądu po zimie sprawdzi się popiół drzewny/ Adobe Stock, Mariusz Blach

Jaki popiół wybrać do nawożenia trawnika?

To, w ile odżywczych dla roślin składników jest wyposażony nawóz z popiołu drzewnego zależy oczywiście od tego, z jakiego rodzaju drewna powstał. Najwięcej uzyskasz go z drzew liściastych, na przykład z brzozy. Duże znaczenie ma nie tylko gatunek, ale również to, czy podczas spalania zostało wykorzystane drewno pokryte lakierem czy impregnatem. Jeśli tak, taki popiół nie nadaje się do zastosowania ani na trawnik ani pod rośliny ogrodowe.

Podobna zasada dotyczy tego, co zostało wrzucone do kominka lub pod ognisko. W przypadku spalania drewna z węglem bądź z różnego rodzaju tworzywami na przykład opakowaniami z plastiku nie ma co liczyć na pozyskanie naturalnego wzmacniacza dla roślin. Taki popiół również nie nadaje się do zastosowania jako odżywczy preparat ogrodowy.

Czytaj także: