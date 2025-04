Wiosenne prace w ogrodzie to nie tylko przycinanie krzewów, ale też czynności, które wiążą się z warzywnymi grządkami. Uprawa pomidorów czasem przyprawia nas (a na pewno mnie) o ból głowy. Ten niepozorny krzak wymaga odpowiedniej pielęgnacji i odżywionej gleby. Zamiast jednak kupować drogie nawozy, postaw na domowe, naturalne sposoby. Czy wiesz, że płatki owsiane są bogate w składniki odżywcze i doskonale wspierają wzrost pomidorów?. Ten domowy patent to prosta droga do obfitych zbiorów!

Jak zrobić nawóz z płatków owsianych do sadzonek pomidorów?

Istnieją 3 metody przygotowania nawozu z płatków, a każda z nich jest prosta i szybka. Pamiętaj, aby wybrać płatki owsiane górskie, te bez żadnych dodatków. Im bardziej naturalne, tym lepiej. Sztuczne dodatki, w szczególności cukier, mogą wręcz zaszkodzić pomidorom, przyciągając owady, szkodniki i zwiększając ryzyko rozwoju chorób grzybowych.

Metoda 1: bezpośrednio do gleby

Wystarczy przygotować garść płatków owsianych i wymieszać je z ziemią w miejscu sadzenia pomidorów (około 2 łyżki na jeden dołek). Następnie regularnie podlewaj rośliny, aby składniki odżywcze stopniowo się uwalniały. Pamiętaj, że pomidory lubią bardzo duże ilości wody, ale nie przesadzaj z jednorazową ilością. Zalane też nie będą szczęśliwe.

Metoda 2: napar owsiany

Drugą opcją jest przygotowanie płynnego nawozu. Wsyp 5 łyżek płatków owsianych do litra ciepłej wody lekko wymieszaj i odstaw na 24 godziny, aby uwolniły się wszystkie wartości odżywcze. Po tym czasie przecedź napar i podlewaj pomidory raz w tygodniu. Nie musisz dodatkowo go rozcieńczać, jest już gotowy.

Metoda 3: fermentowany nawóz owsiany

Fermentowany nawóz owsiany dodatkowo wzbogaca glebę w pożyteczne mikroorganizmy. Dzięki niemu pomidory wystrzelą w górę i będą kwitły naprawdę obficie. Aby go przygotować, zalej 100 g płatków owsianych 2 litrami wody i odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Gdy mieszanka zacznie lekko fermentować i pienić się, rozcieńcz ją wodą w stosunku 1:3 (jedna część nawozu na 3 części wody) i wykorzystuj do podlewania pomidorów co 10 dni.

fot. Płatki owsiane to skarbnica wartości odżywczych, które wspomagają wzrost pomidorów/Adobe Stock, Kate

Jak działają płatki owsiane na pomidory?

Płatki owsiane to naturalne źródło cennych składników odżywczych, które świetnie wspomagają wzrost pomidorów. Zawarty w nich krzem wzmacnia system korzeniowy i poprawia odporność roślin nie tylko na choroby, ale i niekorzystne warunki atmosferyczne. Fosfor i potas odgrywają z kolei dużą rolę w rozwoju samych kwiatów i owoców - w odpowiedniej ilości wpływa pozytywnie na ich wielkość, smak i intensywność barwy.

Dodatkowo włókna organiczne obecne w płatkach owsianych poprawiają strukturę gleby, zwiększając jej zdolność do zatrzymywania wody i przyciągając mikroorganizmy.

