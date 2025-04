Wiosna to czas na zadbanie o przydomowy ogródek. A uprawa pomidorów to prawdziwa przyjemność, ale aby uzyskać obfite plony, warto zadbać o odpowiednią pielęgnację i nawożenie. Jeśli szukasz ekologicznych i tanich rozwiązań, dobrym pomysłem jest wykorzystanie chleba jako naturalnego nawozu do sadzonek pomidorów. Choć może to brzmieć zaskakująco, chleb zawiera składniki odżywcze, które mogą wspierać rozwój roślin.

Reklama

Jak zrobić nawóz do sadzonek pomidorów z chleba?

Do przygotowania nawozu najlepiej sprawdzi się chleb pełnoziarnisty. To skuteczny patent od znajomego ogrodnika - pszenne chleby mają dużo mniej składników odżywczych, to głównie źródło prostych węglowodanów.

Chleb pokrój lub porwij na małe kawałki i zalej wodą. Powinna ona przykrywać pieczywo w całości. Pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie odcedź płyn i przelej go do konewki lub butelki. Jako nawóz wykorzystaj sam płyn. Używaj go do podlewania sadzonek co kilka dni, najlepiej wcześnie rano.

Na co uważać?

Choć chleb może być świetnym nawozem, nie należy go stosować w nadmiarze. Zbyt duża ilość może doprowadzić do nadmiernego rozwoju mikroorganizmów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na glebę i pomidory.

Nie używaj też chleba z dodatkami - ten zawierający cukry, sól lub przyprawy nie nadaje się do nawożenia, ponieważ te składniki mogą zaszkodzić roślinom. Używaj tylko czystego, naturalnego pieczywa.

Dlaczego chleb pomaga pomidorom?

Chleb, zwłaszcza pełnoziarnisty, to bogate źródło składników odżywczych. Przede wszystkim zawiera spore ilości węglowodanów, które rozkładają się w glebie i są źródłem energii dla mikroorganizmów w glebie. Dobrze rozwinięta mikroflora pomaga zaś w lepszym przyswajaniu składników odżywczych przez pomidory.

W chlebie znajdziemy też białko, które jest szczególnie ważne w początkowej fazie wzrostu pomidorów oraz witaminy z grupy B. One z kolei wspierają rozwój roślin, poprawiając ich odporność na choroby. Pełnoziarniste chleby dodatkowo dostarczają magnezu, potasu i fosforu - wszystko to jest prawdziwą gratką dla pomidorów.

fot. Regularne nawożenie pomidorów nawozem z chleba może wpłynąć na poprawę jakości plonów/Adobe Stock, Mariakray

Reklama

Czytaj także:

Jak hodować pomidory w doniczce?

Czym nawozić pomidory po posadzeniu?

Kiedy najlepiej sadzić pomidory?