Rododendrony są jednymi z najpiękniejszych ogrodowych kwiatów, jednak bywają kapryśne. Aby zadbać o nie w odpowiedni sposób trzeba pamiętać o niezbędnych dla ich prawidłowego wzrostu zabiegach pielęgnacyjnych. Oprócz przycinania rododendronów ważne jest też stosowanie nawozów. W przypadku naturalnych mieszanek, którymi warto podlewać krzewy w okresie wiosennym, dobrym patentem będzie odżywka ze skórek jabłek. Jest tania i skuteczna, a jej przygotowanie jest banalnie proste.

Jak przygotować nawóz do rododendronów ze skórek jabłek?

Do przygotowania naturalnego nawozu, który poprawi kondycję rododendronów po zimowym okresie potrzebujesz tylko dwóch składników. Wystarczy je ze sobą wymieszać i pozostawić na pewien czas w suchym i zacienionym miejscu.

Składniki:

skórki z 3-4 jabłek,

4 szklanki wody.

Przygotowanie:

Skórki z jabłek pokrój na cienkie kawałki. Możesz tez użyć młynka do mielenia, aby wycisnąć z nich więcej soku. Następnie wrzuć całość do litrowego szklanego słoika i zalej przygotowaną wodą. Taką mieszankę zakryj płócienną ściereczką bądź papierowym ręcznikiem. Postaw mieszankę w miejsce, gdzie utrzymuje się temperatura pokojowa. Po upłynięciu 3 dni nawóz jest gotowy do użycia.

Stosowanie nawozu:

Przed użyciem płynnego nawozu ze skórek jabłek ważne jest aby przecedzić przez sitko. Czysty płyn trzeba następnie rozcieńczyć z wodą. Zastosuj proporcję 1:1 i podlewaj krzaczki rododendronów nie częściej niż raz w miesiącu.

Korzyści ze stosowania naturalnego nawozu do rododendronów

Nawóz do rododendronów, który wykorzystuje właściwości obierek z jabłek jest tanim ogrodniczym patentem na to, by wzmocnić roślinę i pobudzić ją do bujnego kwitnienia. Po okresie zimowym krzewy te potrzebują regularnego podlewania i dodatkowego doładowania składnikami odżywczymi. Rododendrony bardzo źle reagują na suche podłoże. Kiedy gleba nie jest wilgotna, zaczynają się przesuszać i nie pokryją się kwiatami.

Zawarte w tej naturalnej mieszance witaminy, potas, magnez i fosfor wspierają prawidłowy rozwój rośliny i dbają o kondycję gleby. Dzięki takiemu nawozowi prawidłowo rozwija się też system korzeniowy rododendronów, a liście i kwiaty zyskują dodatkowe wzmocnienie. Wiosenne kwitnienie jest bardziej intensywne.

fot. Domowy nawóz z obierek jabłek wspiera kwitnienie rododendronów/ Adobe Stock, OLAYOLA

