Rododendrony (azalie, różaneczniki) to zimozielone krzewy ozdobne, które zakwitają w maju i czerwcu. Kształtem i kolorem kwiatów przypominają nieco hortensje, wymagają też podobnej pielęgnacji. Pierwsze nawożenie warto przeprowadzić już wiosną. Okres nawożenia przypada też na końcówkę lata.

Spis treści:

Najlepiej jest nawozić rododendrony dwa razy w roku: na przełomie marca i kwietnia, a także pod koniec lata - od sierpnia do września. Ważne jest, aby w określonym czasie stosować określone mieszanki. Wiosną sięgaj po nawozy wiosenne, a jesienią - jesienne.

Nawożenie wiosenne należy kontynuować mniej więcej do przełomu lipca, zachowując odstęp ok. 4-5 tygodni.

Regularne stosowanie nawozów wieloskładnikowych sprawia, że roślina staje się bardziej odporna na niesprzyjające czynniki zewnętrzne i bardzo dobrze znosi zimowanie. Najlepiej sięgać po gotowe mieszanki do różaneczników lub roślin wrzosowatych, które nie tylko dostarczają składniki odżywcze, ale także pomagają utrzymać kwaśny odczyn gleby.

fot. Nawożenie rododendronów zaplanuj wiosną i pod koniec lata/Adobe Stock, olezzo

Nawozy do rododendronów dostępne w sklepach i marketach, najczęściej są w formie sypkiej i nie wymagają rozcieńczania. Gotowe granulaty zawierają przede wszystkim potas, fosfor oraz bor, a także wiele innych makroskładników, które przyczyniają się do obfitego i zdrowego kwitnienia.

Nawozy wiosenne zwykle tworzone są na bazie siarczanu amonu, a jesienne - siarczanu potasu. Dzięki temu wiosną obficie kwitną, a jesienią są zregenerowane i gotowe na zimowe miesiące, a dodatkowo mają zapewniony odpowiedzialny odczyn gleby (są to krzewinki kwasolubne).

Bardzo ważne jest, aby w nawozach nie było wapnia. Ma on zasadowy odczyn i może zaszkodzić rododendronom.

fot. Nawóz do rododendronów/Adobe Stock, K.-U. Häßler

Możesz także przygotować nawóz pod rododendrony samodzielnie. Świetnie sprawdzi się np. zakwaszający kompost z igliwia. Jego przygotowywanie trwa jednak długo - czasem jest on gotowy do użytku dopiero po 2-3 latach. Do wykonania kompostu potrzebujesz oczywiście igieł, które przekłada się ziemią lub kompostem. Przyda się także skoszona trawa oraz resztki ogrodowe.

Możesz także podlewać rododendrony gnojówką z pokrzywy, która również ma właściwości zakwaszające, a dodatkowo wspiera wzrost i kwitnienie rododendronów (oraz wszystkich innych wrzosowatych).

Świetnie sprawdzi się także nawóz ze skrzypu, który możesz wykorzystać do spryskiwania całego krzewu. Dzięki temu ochronisz ją przed szkodnikami ogrodowymi. Aby go przygotować, zalej kilogram świeżych liści 10 litrami wody, przykryj gazą i odstaw na 24 godziny. Rododendrony na pewno docenią także nawóz z fusów kawy.

