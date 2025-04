Pelargonie to rośliny z dużym apetytem na składniki odżywcze. Wymagają regularnego nawożenia przez cały sezon. Dotyczy to zarówno pelargonii bluszczolistnych (inaczej zwisających czy kaskadowych), pelargonii rabatowych i najmniej odpornych na warunki atmosferyczne pelargonii angielskich.

Już podczas sadzenia pelargonii warto dodać do podłoża nawóz granulowany. Dwa tygodnie później, gdy roślina się ukorzeni, zacznij regularnie stosować nawozy w płynie. Jak często – to zależy od wybranego preparatu. Jeden stosuje się codziennie, inne raz na tydzień, jeszcze inne raz na pół roku.

Wybierając nawóz do pelargonii, zwróć uwagę na jego skład. Ważne, by zawierał azot, potas i fosfor. Każdy z tych pierwiastków ma do spełnienia inną funkcję.

Azot wspomaga wzrost zielonych części rośliny, a więc pędów i liści. Jest potrzebny pelargonii zwłaszcza wczesną wiosną, zanim roślina zacznie kwitnąć. Potem jego nadmiar może niekorzystnie wpływać na kwitnienie. Roślina pięknie się zazieleni, rozkrzewi, lecz kwiatów będzie mało. I tu potrzebny jest fosfor i potas – te pierwiastki wspierają kwitnienie i prawidłowy rozwój systemu korzeniowego.

Jeśli lubisz troszczyć się o swoje kwiaty i chcesz jak najczęściej je rozpieszczać, możesz stosować na przykład nawóz Planton K, którego porcję codziennie dodaje się do wody w konewce. Podwyższona zawartość potasu poprawia kondycję kwiatów. Nawóz jest polecany nie tylko do pelargonii, ale też do sundavilli, niecierpków czy begonii.

Bardzo wygodne są nawozy, które stosuje się raz na sezon. Tak działa Substral Osmocote. Wystarczy zastosować go po posadzeniu pelargonii, a składniki nawozu uwalniają się stopniowo przez okres 6 miesięcy.

To podwójnie wygodne. Po pierwsze, nie musisz pamiętać o nawożeniu. Po drugie – nie ryzykujesz przenawożenia roślin, bo do gleby uwalnia się odpowiednia ilość składników pokarmowych, gwarantująca obfite kwitnienie oraz prawidłowy wzrost.

Co ciekawe, szybkość uwalniania składników pokarmowych jest uzależniona od temperatury i wilgotności podłoża. Im gleba cieplejsza i bardziej mokra, tym więcej składników pokarmowych zostaje uwolnionych. To logiczne, bo im cieplej, tym pelargonie szybciej rosną, a więc potrzebują też więcej pożywienia.

Jeśli jesteś zwolenniczką nawożenia ekologicznego, sięgnij po nawóz organiczny, bezpieczny dla ogrodu, ludzi i zwierząt. Może to być np. Biohumus Agrecol, wyprodukowany na bazie naturalnych składników, pochodzących z wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich. W okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia pelargonii stosuje się go raz w tygodniu, dodając do wody, którą podlewasz rośliny.

Opcja dla zapominalskich to ekologiczny nawóz BioGardena, który stosuje się raz w sezonie. Użyźnia glebę, dokarmia pożyteczne mikroorganizmy, a przede wszystkim sprawia, że pelargonie lepiej rosną, a kwiaty pięknie się wybarwiają. Wzrasta też odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i ataki szkodników.

Świetnym nawozem do pelargonii jest tzw. gnojówka z pokrzywy lub skrzypu. Dobrze działa na rośliny, ale też poprawia jakość gleby. Poza tym stosowanie takich naturalnych nawozów jest bezpieczne, bo nie ma tu ryzyka przenawożenia.

Taką „gnojówkę” robi się bardzo prosto – nazbieraj kilogram liści pokrzyw lub skrzypu, zalej 10 litrami wody, przykryj płótnem, codziennie przemieszaj. Po dwóch tygodniach masz gotowy naturalny nawóz. Dodawaj go do wody, którą podlewasz kwiaty, w proporcji 1:10.

Możesz też sama zrobić nawóz z banana – bogata w potas skórka banana to naturalny sposób, by zasilić glebę cennymi składnikami mineralnymi.

