Połącz te ziarenka z wodą i podlej krzaczki malin. Owocowych zbiorów będzie 2 razy więcej

Nawóz do malin z soczewicy przydaje się w okresie wiosennym. Dzięki takiej mieszance krzaczki malin będą miały lepsze warunki do wzrostu, a latem pokryją się owocami. Soczewica to naturalny składnik, który możesz wykorzystać ze względu na to, że posiada w sobie azot, który po miesiącach zimowych wzmacnia maliny i pomaga w rozwijaniu nowych pędów. Naturalny nawóz z tym składnikiem przygotujesz w zaledwie kilka chwil.