Podrzucam pod krzaczki hortensji i cieszę się pięknymi kwiatami aż do jesieni. Ten nawóz działa lepiej niż fusy z kawy

Nawóz do hortensji z płatków owsianych to w pełni naturalny sposób na to, by pobudzić roślinę do wzrostu. Odpowiednio stosowany dostarczy tym pięknych krzewom ważnych składników mineralnych, dzięki czemu utrzymają kwitnienie aż do późnych jesiennych miesięcy. Sposób przygotowania tej domowej odżywki jest bardzo prosty. Wystarczy wykorzystać to, co masz w kuchennej szafce i podrzucić pod krzaczki hortensji.