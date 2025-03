Następnym razem, gdy będziesz gotować, nie wyrzucaj liści laurowych – wykorzystasz je również w swoim ogrodzie! Amatorzy ogrodnictwa, ale również zapaleni hobbyści i profesjonaliści zawsze poszukują naturalnych sposobów na wzmocnienie roślin i poprawę jakości gleby.

Jednym z mniej znanych, ale bardzo skutecznych sposobów jest wykorzystanie liści laurowych jako nawozu. Te aromatyczne liście mają również wiele do zaoferowania twojemu ogrodowi. Sprawdź, jak je wykorzystać!

Liście laurowe zawierają wiele składników odżywczych, które mogą wspierać rozwój roślin i poprawiać zdrowie gleby. Przede wszystkim zawierają wiele cennych pierwiastków, takich jak wapń, magnez, potas oraz witaminy A i C.

Te składniki odżywcze są stopniowo uwalniane do gleby, zasilając rośliny. Dzięki zawartości substancji organicznych liście laurowe mogą także pomóc poprawić strukturę gleby, zwiększając jej przepuszczalność i zdolność do zatrzymywania wody.

Dodatkowo liście laurowe, dzięki swojemu zapachowi i zawartości olejków eterycznych, mają naturalne właściwości odstraszające. Dzięki temu pomogą chronić twój ogród przed popularnymi szkodnikami. Są domowym sposobem na mszyce, ale także odstraszają krety oraz inne gryzonie.

fot. Liście laurowe jako nawóz/Adobe Stock, nikolaydonetsk

Przygotowanie nawozu z liści laurowych jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Przygotuj 20-30 suszonych liści laurowych oraz 5 litrów wody.

Najpierw zgnieć liście laurowe, aby uwolnić więcej składników odżywczych. Możesz to zrobić ręcznie lub za pomocą tłuczka albo użyć moździerza. Umieść zgniecione liście w dużym garnku i zalej je wodą. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i gotuj przez około 30 minut.

Po tym czasie pozwól naparowi ostygnąć, a następnie przecedź go, usuwając liście. Otrzymasz płynny nawóz, który możesz wykorzystać bezpośrednio do podlewania roślin albo po wcześniejszym rozcieńczeniu.

Nawóz z liści laurowych można stosować do wielu rodzajów roślin jadalnych i ozdobnych, między innymi do takich ogrodowych okazów, jak:

Warzywa : pomidory, papryka, ogórki i inne warzywa skorzystają z dodatku naturalnych składników odżywczych zawartych w liściach laurowych.

: pomidory, papryka, ogórki i inne warzywa skorzystają z dodatku naturalnych składników odżywczych zawartych w liściach laurowych. Rośliny ozdobne : kwiaty, takie jak róże, lilie czy hortensje, będą bardziej bujne i zdrowe.

: kwiaty, takie jak róże, lilie czy hortensje, będą bardziej bujne i zdrowe. Zioła: np. bazylia, oregano czy tymianek, mogą zyskać na intensywności smaku i aromacie.

Możesz wcześniej rozcieńczyć go z wodą albo stosować bezpośrednio - nie zaszkodzi to roślinom. Wykorzystaj nawóz do podlewania albo pryskania roślin, np. w przypadku pojawienia się szkodników, takich jak mszyce.

fot. Nawóz z liści laurowych/Adobe Stock, Iryna

