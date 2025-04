Kwiaty doniczkowe to piękna dekoracja, która potrafi ożywić każde wnętrze. Skrzydłokwiat to jedna z popularnych, ale dość wymagających i kapryśnych roślin. Często wystarczy jeden błąd, aby roślina zaczęła słabnąć. Wymaga on przede wszystkim odpowiedniego podlewania, a także nawożenia. Gdy skrzydłokwiat zaczyna marnieć, a liście tracą intensywny kolor lub zasychają na brzegach, może to świadczyć o niedoborach składników odżywczych. I właśnie tu z pomocą przychodzi domowy nawóz z siemienia lnianego.

Reklama

Jak zrobić nawóz z siemienia lnianego do skrzydłokwiatu?

Przygotowanie nawozu z siemienia jest bardzo proste i wymaga tylko kilku składników. Wsyp jedną łyżkę niemielonego, "surowego" siemienia lnianego do szklanki i zalej 250 ml ciepłej, ale nie gorącej wody. I gotowe. Teraz wystarczy już tylko odstawić mieszankę na kilka godzin lub na noc - ziarenka potrzebują minimum na 6-8 godzin, aby "puścić" maksymalną ilość roślinnego śluzu.

Po tym czasie przecedź i wykorzystaj powstały płyn jako nawóz. Jeśli podlewasz mniejsze rośliny lub chcesz stosować go częściej, rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:1. Do dużych skrzydłokwiatów nie musisz rozcieńczać nawozu.

Dlaczego skrzydłokwiat podziękuje ci za nawóz z siemienia lnianego?

Siemię lniane to małe ziarenka, które w kontakcie z wodą tworzą żelową konsystencję. Często mówimy o niej "glut z siemienia". Taka forma zawiera mnóstwo cennych wartości odżywczych, m.in. potas, fosfor, magnez, a także śluz roślinny, który działa nawilżająco i regenerująco. Dla roślin to prawdziwy zastrzyk energii - nawóz z siemienia poprawia wchłanianie mikroelementów, wspiera rozwój systemu korzeniowego i wzmacnia kondycję liści.

Regularne stosowanie nawozu z siemienia może poprawić kolor liści, pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia i zwiększyć jego odporność na przesuszenie. To też świetny patent na żółte liście skrzydłokwiatu.

Nawóz z siemienia lnianego do skrzydłokwiatu warto stosować co 10-14 dni, fot. Adobe Stock, Elroi

Jak często stosować nawóz z siemienia?

Gotowy nawóz z siemienia lnianego najlepiej stosuj raz na 10-14 dni. Podlewaj nim bezpośrednio ziemię i pilnuj, aby nie moczyć liści. Nie wlewaj też roztworu do doniczki - choć skrzydłokwiat to lubi, nawóz z siemienia mógłby zastygnąć i zablokować ujścia wody w doniczce.

Taki nawóz warto stosować szczególnie w sezonie wegetacyjnym, czyli od wiosny do jesieni, tuż po przesadzeniu rośliny lub wtedy, gdy zauważysz, że skrzydłokwiat rośnie wolniej albo jego liście zaczynają blednąć.

Co zrobić z ziarenkami?

Po odcedzeniu płynu nie wyrzucaj resztek siemienia lnianego - nadal są pełne wartości odżywczych, które mogą posłużyć twoim roślinom. Rozłóż je cienką warstwą na wierzchu ziemi w doniczce - będą się stopniowo rozkładać, uwalniając składniki odżywcze bezpośrednio do podłoża. Możesz też dodać je do domowego kompostu lub wymieszać z ziemią podczas przesadzania rośliny.

Czytaj także: