Entuzjaści ekologii, których nie brakuje wśród działkowców i rolników, znają je i stosują od lat.

Opryski z ziół

Skoro ziołowe herbatki często przynoszą nam ulgę, to dlaczego nie miałyby wyleczyć kwiatów lub warzyw. Preparaty robi się z pokrzyw, rumianku, mniszka lekarskiego, czosnku, cebuli itp. Są to nie tylko napary, lecz także odwary, maceraty i tzw. gnojówki, którymi podlewa się lub opryskuje porażone rośliny.

Macerat. Jest to zimny wyciąg. Drobno posiekane, świeże lub suszone rośliny zalewamy zimną wodą na 24 godziny. Zaraz po odcedzeniu płynu opryskujemy nim rośliny.

Odwar. Świeże lub suszone rośliny zalewamy wodą o temperaturze pokojowej, a po kilku godzinach podgrzewamy, stopniowo doprowadzając płyn do wrzenia. Studzimy i rozcieńczamy 4-krotną ilością wody.

Napar. Suszone lub świeże rośliny zalewamy wrzątkiem, a następnie podgrzewamy przez 15 minut, nie dopuszczając do wrzenia. Po ostudzeniu płyn odcedzamy.

Gnojówka. Świeżo pocięte rośliny zalewamy wodą, mieszamy co 3 dni i czekamy, aż nastąpi fermentacja. Po miesiącu płyn jest gotowy. Gnojówkę stosujemy tylko do podlewania roślin.

Ziołowy oprysk trzeba powtórzyć po 4–5 dniach.

Preparaty przeciw chorobom grzybowym

na mączniaka – napar z czosnku (50 g), macerat z siana (300 g), macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin),

– napar z czosnku (50 g), macerat z siana (300 g), macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin), na rdzę – macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin),

– macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin), ochronnie przeciw różnym chorobom grzybowym – odwar ze skrzypu polnego (150 g świeżych lub 20 g suszonych roślin), odwar z rumianku (30 g świeżych lub 5 g suszonych roślin).

Preparaty przeciw szkodnikom

na mszyce – macerat z pokrzywy (200 g świeżych roślin), odwar z rumianku (30 g świeżych lub 5 g suszonych roślin), odwar z rabarbaru (200 g świeżych roślin), macerat z czosnku (50 g ząbków lub całych roślin), macerat (50 g liści lub łusek) lub napar z cebuli (50 g brązowych łusek), macerat z mniszka (30 g korzenia lub 40 g świeżych liści), macerat z ziemniaka (100 g surowych bulw lub 100 g świeżych pędów), macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin), napar z piołunu (50 g świeżych lub 10 g suszonych wierzchołków kwitnących pędów), macerat z tytoniu (8–12 papierosów);

– macerat z pokrzywy (200 g świeżych roślin), odwar z rumianku (30 g świeżych lub 5 g suszonych roślin), odwar z rabarbaru (200 g świeżych roślin), macerat z czosnku (50 g ząbków lub całych roślin), macerat (50 g liści lub łusek) lub napar z cebuli (50 g brązowych łusek), macerat z mniszka (30 g korzenia lub 40 g świeżych liści), macerat z ziemniaka (100 g surowych bulw lub 100 g świeżych pędów), macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin), napar z piołunu (50 g świeżych lub 10 g suszonych wierzchołków kwitnących pędów), macerat z tytoniu (8–12 papierosów); na mączliki – macerat lub odwar z tytoniu (10 g tytoniu fajkowego lub 10 papierosów gotować w litrze wody przez godzinę);

– macerat lub odwar z tytoniu (10 g tytoniu fajkowego lub 10 papierosów gotować w litrze wody przez godzinę); na przędziorki – napar z piołunu (50 g świeżych lub 10 g suszonych wierzchołków pędów), macerat z czosnku (50 g ząbków lub całych roślin), macerat (50 g liści lub łusek) lub napar z cebuli (50 g brązowych łusek), macerat z mniszka (30 g korzenia lub świeżych liści), macerat z ziemniaka (100 g surowych bulw lub 100 g świeżych pędów), macerat (30 g świeżych roślin) lub gnojówka z wrotyczu (30 g świeżych roślin);

– napar z piołunu (50 g świeżych lub 10 g suszonych wierzchołków pędów), macerat z czosnku (50 g ząbków lub całych roślin), macerat (50 g liści lub łusek) lub napar z cebuli (50 g brązowych łusek), macerat z mniszka (30 g korzenia lub świeżych liści), macerat z ziemniaka (100 g surowych bulw lub 100 g świeżych pędów), macerat (30 g świeżych roślin) lub gnojówka z wrotyczu (30 g świeżych roślin); na wszelkie owady – napar z krwawnika (80 g świeżych kwiatów i liści, można stosować po 3 godzinach od chwili sporządzenia);

– napar z krwawnika (80 g świeżych kwiatów i liści, można stosować po 3 godzinach od chwili sporządzenia); na mrówki (dla odstraszenia) – gnojówka z piołunu (30 g świeżych lub 3 g suszonych roślin), plasterki świeżego ogórka rozłożone w miejscach wędrówek.

Szare mydło też działa

Do zwalczania szkodników można użyć szarego mydła lub denaturatu (20 g mydła lub 50 g denaturatu na 1 l wody). Roztworem tym przemywamy liście zaatakowanych roślin. Jeśli chcemy, aby preparaty roślinne dokładnie pokryły powierzchnię liści, dodajmy do nich szare mydło (3 g mydła na 1 l preparatu) lub kilka kropel płynu do mycia naczyń.

Owady, które pomagają roślinom

Uważamy je za szkodniki i często niszczymy. Tymczasem niektóre owady powinniśmy wręcz przywabiać do ogrodu, ponieważ są bardzo pomocne w zwalczaniu prawdziwych wrogów roślin, np. mszyc.

Biedronki

Podziwiamy ich przepiękne ubarwienie, ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że biedronki są drapieżnymi chrząszczami żywiącymi się głównie mszycami (wśród ich kolonii można dostrzec żółte jaja złożone ciasno obok siebie przez samice biedronek). Drapieżnikami są zarówno dorosłe owady (jeden zjada dziennie od 100 do 150 mszyc), jak i larwy (w okresie rozwoju, czyli w ciągu dwóch-trzech tygodni, jedna zjada do 800 mszyc). Biedronki nie gardzą też takimi szkodnikami, jak mączliki, czerwce, roztocza, muchówki, chrząszcze. Aby zwabić biedronki do ogrodu, raz w tygodniu opryskaj rośliny roztworem wody z cukrem (1/2 łyżeczki cukru na 1 l wody).

Biegacze

Żywią się owadami, dżdżownicami, ślimakami oraz padliną. Jeśli szkodników jest w ogrodzie dużo, zabijają więcej, niż są w stanie zjeść.

Mszyczniki

Ich larwy jedzą mszyce, miodówki, czerwce, jaja stonki i małe larwy innych chrząszczy. Mszyczniki można zwabić do ogrodu, sadząc rośliny miododajne, takie jak łubin, nagietek, macierzanka.

Bzyg prążkowany

Jest jednym z przedstawicieli mszyczników. Dorosłe osobniki mają około 10 mm długości. Odżywiają się pyłkiem oraz nektarem. Drapieżne są ich larwy, które zjadają przede wszystkim mszyce.

Złotooki

Są niezwykle cennymi sprzymierzeńcami każdego ogrodnika. Dorosłe (żywiąc się nektarem i pyłkiem kwiatowym) zapylają kwiaty, natomiast ich larwy są zaciętymi pogromcami mszyc. Równie skutecznie niszczą też czerwce, miodówki, przędziorki, zwójki. Przywabisz je do swego ogrodu, sadząc rośliny miododajne. Dorosły owad ma 15–25 mm długości i zieloną barwę. Jego przezroczyste skrzydła pokrywa gęsta, delikatna sieć żyłek. Głowa i bardzo wypukłe oczy są zabarwione na złoto. Należy do rzędu owadów zwanych siatkoskrzydłymi bądź sieciarkami. Na zimowanie często wybierają budynki mieszkalne, chroniąc się na poddaszu i szczelinach.

Wzmacnianie roślin

Możesz zastosować: macerat z rumianku (100 g świeżych kwiatów), odwar ze skrzypu (150 g świeżych lub 20 g suszonych roślin), macerat z wrotyczu (30 g świeżych roślin).

Uwaga! W recepturach wszystkich proponowanych preparatów w nawiasach podano ilość surowca na 1 l wody.

