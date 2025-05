Mszyce to jedne z najbardziej uciążliwych szkodników ogrodowych. Osłabiają rośliny, wysysając z nich soki i przenosząc jednocześnie choroby. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, sięgnij po to, co daje natura.

Mniszek lekarski, powszechnie rosnący na łąkach i trawnikach, choć jest postrzegany jako uporczywy chwast, kryje w sobie właściwości odstraszające owady. Przygotowanie naparu z jego liści i kwiatów jest proste, tanie i szybkie.

Mniszek lekarski na mszyce: jak to działa?

Mniszek to świetny sposób na mszyce głównie dlatego, że zawiera gorzkie glikozydy, saponiny i lateks, a więc substancje, które skutecznie zniechęcają mszyce do żerowania na roślinach. Dodatkowo jego zapach działa odstraszająco na wiele gatunków owadów i ogrodowych szkodników.

W przeciwieństwie do wielu środków chemicznych napar z mniszka nie szkodzi pożytecznym owadom, takim jak pszczoły. Można go stosować nawet w ogrodach ekologicznych i na roślinach jadalnych.

Jak zrobić skuteczny napar z mniszka lekarskiego?

Do zrobienia naparu potrzebujesz proporcji 2:1. Przygotuj 200 g świeżych liści i kwiatów mniszka lekarskiego na każdy litr wody. Najlepiej, aby była przegotowana i wystudzona do temperatury pokojowej.

Zbierz świeży mniszek, najlepiej z dala od ruchliwych dróg. Posiekaj roślinę (liście, łodygi i kwiaty), umieść w szklanym lub plastikowym naczyniu i zalej litrem wody. Odstaw na 24 godziny w zacienionym miejscu. Po tym czasie przecedź napar przez gazę lub sitko i przelej do butelki z rozpylaczem.

Oprysk z mniszka to świetny patent na mszyce w ogrodzie, fot. Adobe Stock, Maryana

Jak stosować oprysk z mniszka na mszyce?

Opryskuj rośliny co 2-3 dni, zwracając szczególną uwagę na spodnią stronę liści, bo to właśnie tam mszyce najczęściej się ukrywają i żerują. Nie pomijaj też młodych pędów, wierzchołków roślin oraz okolic pąków, bo to kolejne ulubione miejsca tych szkodników. Zabieg najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy nie ma ostrego słońca. To nie tylko zapobiega poparzeniom liści, ale także zwiększa skuteczność preparatu, bo nie odparowuje i dłużej utrzymuje się na roślinie.

Oprysk powtarzaj regularnie przez co najmniej 7-10 dni, aż do całkowitego ustąpienia problemu. W przypadku dużej "inwazji" mszyc możesz zwiększyć częstotliwość oprysków na początku do codziennych zabiegów przez 3 dni, a następnie wrócić do rytmu co 2-3 dni. Pamiętaj też, aby po silnym deszczu ponowić oprysk, ponieważ deszcz może spłukać naturalny preparat z liści.

