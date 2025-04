Rośliny w sypialni nie tylko stanowią dekorację, ale mogą także poprawiać samopoczucie i jakość snu. Dzieje się tak dlatego, że wiele kwiatów ma zdolność oczyszczania powietrza. Poznaj najzdrowsze gatunki roślin do sypialni i wybierz ten, który odpowiada ci najbardziej.

Do sypialni zdecydowanie warto wybrać kwiaty, które oczyszczają powietrze i poprawiają jego jakość. Tym samym gwarantują zdrowy sen oraz lepsze samopoczucie po przebudzeniu. Pamiętaj, aby takie kwiaty odpowiednio pielęgnować - musisz na bieżąco czyścić im liście. Zakurzone nie będą spełniać swojej funkcji.

Nie musisz sięgać po duże i kosztowne rośliny. Możesz wybrać kilka tanich kwiatów z IKEA czy innego marketu i z nich wyhodować wspaniałe okazy.

Najzdrowsze kwiaty do sypialni: skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to ciekawy i niezwykle dekoracyjny kwiat, który produkuje tlen w nocy, dzięki czemu poprawia jakość snu oraz wpływa na samopoczucie. Jest dość kapryśny, jeśli chodzi o uprawę, ale szybko się rozwija i może osiągnąć naprawdę duże rozmiary.

Raz w roku warto przesadzić go do większej doniczki lub rozdzielić na 2 kwiaty. Warto też pamiętać, że skrzydłokwiat to roślina trująca dla zwierząt i dzieci, dlatego należy zachować ostrożność i ustawić go w miejscu niedostępnym dla maluchów i domowych pupili.

fot. Najzdrowsze kwiaty do sypialni: skrzydłokwiat/Adobe Stock, sveten

Najzdrowsze kwiaty do sypialni: sansewieria

Inaczej zwana językiem teściowej lub wężownicą. Sansewieria jest prosta w uprawie - to roślina niewymagająca i absolutnie odporna na wszystko. Może stać w cieniu i w pełnym słońcu, a do tego znosi okresy, w których zapominasz o jej podlewaniu. Jeśli jednak o nią dbasz, odwdzięcza się nocą. Oczyszcza powietrze i usuwa z niego szkodliwe związki, które mogą odpowiadać np. za alergie wziewne.

Idealnie sprawdzi się do sypialni, ale ponownie - jest to roślina, która może okazać się trująca. Trzymaj ją z daleka od dzieci i zwierząt domowych, a po wszelkich pracach przy sansewierii zawsze dokładnie myj ręce.

fot. Najzdrowsze rośliny do sypialni: sansewieria/Adobe Stock, Pixel-Shot

Najzdrowsze kwiaty do sypialni: palma areka

Ten dekoracyjny kwiat może być w wersji miniaturowej lub osiągać naprawdę wielkie rozmiary. Pięknie prezentuje się w przestronnych sypialniach, będzie też świetnym wyborem do domowego biura. Dodatkowo jest to roślina bezpieczna dla zwierząt domowych, więc spokojnie może stać nawet w zasięgu mruczków i azorów. Co prawda podgryzanie nie będzie dobre dla samej palmy, więc, tak czy owak, warto oduczyć pupila tego typu praktyk.

Palma areka nie ma dużych wymagań i dość dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Lubi słoneczne, ale nie bardzo gorące stanowiska oraz umiarkowanie wilgotne podłoże. Raz na jakiś czas zapewnij jej chłodny prysznic i zraszaj liście. Pamiętaj też, że palmy doniczkowe nie lubią przesuszeń, więc pilnuj, aby podłoże było stale wilgotne.

fot. Najzdrowsze kwiaty do sypialni: palma areka/Adobe Stock, New Africa

Najzdrowsze kwiaty do sypialni: aloes

Aloesy, podobnie jak inne sukulenty, mają zdolność do zatrzymywania wody, dlatego jest rośliną prostą w uprawie. Nie wymaga częstego podlewania, a do tego pomaga poprawiać jakość powietrza. W nocy produkuje tlen, który doskonale poprawia funkcjonowanie mózgu i sprawia, że rano budzisz się wypoczęta i pełna sił.

Dodatkowo aloes sprawdza się także jako domowa apteczka. Jego miąższ przyspiesza gojenie ran, jest świetnym remedium na trądzik oraz ma właściwości silnie nawilżające.

fot. Najzdrowsze rośliny do sypialni: aloes/Adobe Stock, tanya

W pokoju dziecięcym także warto zadbać o jakość powietrza, ale także o bezpieczeństwo malucha. Dzieci wpadają na różne pomysły, dlatego nie ma co ryzykować, stawiając w sypialni kwiaty, które mogą okazać się trujące.

Do pokoju malucha idealnie sprawdzi się np. paproć. Jest to ciekawa propozycja - oczyszcza powietrze, a jednocześnie jest rośliną, która pochłania wilgoć. Będzie więc też idealnym kwiatem do łazienki. Może rosnąć zarówno w słońcu, jak i w cieniu. Dodatkowo należy do roślin całkowicie bezpiecznych dla dzieci i zwierząt, dlatego nawet po ich zjedzeniu nie stanie się żadna krzywda.

fot. Najzdrowsze kwiaty do sypialni dziecka: paproć/Adobe Stock, berna_namoglu

Choć intensywne zapachy w sypialni nie są wskazane, gdyż mogą zaburzać zdrowy sen, istnieją rośliny, które ułatwiają zaśnięcie, a dodatkowo uspokajają i wprawiają w dobry nastrój. Jeśli to coś dla ciebie, wybierz lawendę albo jaśmin. Ich delikatna woń bardzo subtelnie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu.

Co prawda nie oczyszcza powietrza w takim stopniu, jak inne rośliny, ale nadal uznawana jest za zdrową roślinę do domu, która z powodzeniem może stać w sypialni w doniczce albo w formie kwiatów ciętych. Podobnie jest w przypadku lawendy, możesz ją z powodzeniem uprawiać w domu. Zamiast kwiatów możesz postawić też na suszone gałęzie lawendy, zawieszone gdzieś w sypialni. Sprawdza się równie dobrze.

fot. Najzdrowsze kwiaty pachnące do sypialni (tu: jaśmin)/Adobe Stock, Pixel-Shot

