Chwasty dwuliścienne to wszelkie rośliny w trawniku, które mają listki, a nie źdźbła, jak trawa. Do ich eliminacji najlepiej użyć specjalnych selektywnych preparatów, które nie niszczą trawy, za to skutecznie likwidują całe niechciane rośliny. Jeśli z jakichś względów nie chcesz sięgać po chemię, nie jesteś bez szans, ale czeka cię więcej pracy.

Środki chemiczne na chwasty dwuliścienne

Najpopularniejsze i w rezultacie najmniej pracochłonne są środki chemiczne w postaci płynów do rozcieńczania lub w postaci nawozu do trawnika. Po zakupie preparatu w płynie trzeba go rozcieńczyć z wodą w podanej w instrukcji proporcji. Gotową mieszaninę najlepiej wlać do urządzenia do prysków z ręczną pompką i wylewką z atomizerem. Wtedy wystarczy spacer po trawniku i spryskanie miejsc występowania chwastów dwuliściennych.

Trzeba to robić w dniu, w którym deszcz nie zmyje preparatu. Szczególnie korzystna jest też bezwietrzna pogoda, bo rozniesiony wiatrem preparat możesz zaszkodzić innym roślinom dwuliściennym, które w ogrodzie chcesz mieć (ot, chociażby astry czy jeżyny). Po kilku dniach chwasty zamrą, nie trzeba ich usuwać mechanicznie.

Środki te zwalczają zarówno części zielone chwastów jak i powodują zamieranie korzeni. Podobnie działa nawóz do trawników, którym trzeba posypać miejsca występowania dwuliściennych. Rozwiązanie ma tę zaletę, że nawóz od razu odżywia trawę, która może skutecznie zając miejsce po chwastach.

Ich zaletą jest to, że są to tzw. herbicydy selektywne, więc nie trzeba się martwić, że preparat zaszkodzi trawie – nie zaszkodzi, można pryskać niemal jak popadnie, byle w trawnik.

Przykłady preparatów na chwasty dwuliścienne w trawie:

Chwasty na trawniku, Target – płyn 100 ml, cena ok. 46 zł,

Chwastox, Ziemowit, płyn 250 ml, cena ok. 60 zł,

Golf Extra, Sumin, płyn 250 ml, ok. 50 zł,

Nawóz do trawnika 100 dni, Substral, granulat 1 kg, cena ok. 73 zł.

Ekologiczne sposoby zwalczania chwastów dwuliściennych

W ramach ekologicznych sposobów na dwuliścienne można wymienić 2 metody:

Ręczne usuwanie chwastów , czyli wyrywanie ich wraz z korzeniami. W tym żmudnym zajęciu mogą pomóc takie narzędzia jak: pazurki, wąska łopatka do usuwania chwastów z korzeniami, wyrywacze do chwastów.

, czyli wyrywanie ich wraz z korzeniami. W tym żmudnym zajęciu mogą pomóc takie narzędzia jak: pazurki, wąska łopatka do usuwania chwastów z korzeniami, wyrywacze do chwastów. Zwalczanie chwastów domową miksturą – litr wody, szklanka octu i łyżka mydła w płynie. Taką miksturą trzeba spryskać chwasty dwuliścienne, starając się ominąć źdźbła trawy. Nie zawsze jest to wykonalne, w dodatku taki preparat niszczy jedynie zielone części chwastów, oszczędzając korzenie. To znaczy, że jeśli ich z ziemi nie wyciągniesz, chwasty odrosną. Można też spróbować wody z solą na chwasty.

Są też na rynku preparaty reklamowane jako ekologiczne herbicydy. Zwykle jednak przeznaczone są do zwalczania chwastów w sadach, więc nie wiadomo, jak zadziałałyby w trawniku – czy nie zlikwidowałyby także i jej.

Wykopywanie chwastów dwuliściennych to ekoligiczna metoda, fot. Adobe Stock, Damian Gretka

Co zrobić po zwalczeniu chwastów z trawnika?

Gdy zwalczysz chwasty w momencie, kiedy dopiero zaczynają się pojawiać, nie musisz nic robić. Trawa sama zajmie zwolnione przez inne rośliny miejsce.

Bardzo często, jeśli trawnik był silnie zaatakowany chwastami, po ich likwidacji zostają "łyse placki". Wtedy trzeba ziemię spulchnić i dosiać trawę. Miejsce wysiewu należy często podlewać. Zwykle po 7-10 dniach młoda trwa zacznie wschodzić. Gdy osiągnie wysokość 10 cm, można ją pierwszy raz przyciąć, aby zaczęła się zagęszczać.

Oczyszczony z dwuliściennych trawnik warto nawieźć i regularnie kosić, aby trawa zaczęła bujniej rosnąć i była na tyle gęsta, aby niepożądanym roślinom było bardzo trudno w niej wyrosnąć.

