Drzewa kwitnące wiosną na biało to piękna ozdoba każdego ogrodu, ale także owocowych sadów czy niewielkich przestrzeni przy tarasie. Małe, jasne kwiaty o intensywnym zapachu sprawiają, że czujesz się rześko. Jakie drzewa i krzewy warto posadzić?

Jaśminowiec to krzew, należący do tej samej grupy, co hortensje (które również wiosną kwitną na biało). Jest on popularny na terenie całej Europy i wyjątkowo łatwy w uprawie.

To rozłożysty krzew, który osiąga maksymalną wysokość ok. 3 metrów. Największe gałęzie mają tendencję do opadania, tworząc charakterystyczną kompozycję. Jaśminowiec najpiękniej kwitnie, kiedy rośnie w pełnym nasłonecznieniu, choć dobrze radzi sobie także w cieniu.

Kwiaty jaśminowca są białe lub biało-kremowe i mają bardzo intensywny zapach. Okres kwitnienia przypada na maj i czerwiec.

fot. Jaśminowiec wonny/Adobe Stock, Anna

Robinia akacjowa, zwana inaczej białą, to drzewo o lekko zaokrąglonej koronie. Może osiągnąć wysokość nawet 25 metrów i 18 metrów szerokości. Doskonale prezentuje się w dużych ogrodach, a także przestrzeniach miejskich.

Jej kwiaty są mlecznobiałe i pięknie pachną, dodatkowo są miododajne. Drzewo zakwita w okolicach maja i czerwca. Jest mało wymagające, ale potrzebuje słonecznego stanowiska i umiarkowanie wilgotnej gleby. Jednocześnie dobrze znosi okresy suszy.

Robinia należy do rodziny bobowatych i pochodzi z Ameryki Północnej, skąd została rozprzestrzeniona na cały świat.

fot. Robinia akacjowa/Adobe Stock, M. Schuppich

Surmia, inaczej katalpa, to piękne drzewo liściaste o ciekawym kształcie kwiatów. Jest bardzo popularna w Polsce, także w prywatnych ogródkach. Dorasta do 10 metrów wysokości, choć w naturalnych warunkach (pochodzi z terenów azjatyckich) może mieć nawet 20 metrów.

Ogromną zaletą surmii są owoce, które ozdabiają drzewo przez cały rok, a także jej charakterystyczne, białe kwiaty. Ze względu na swoją budowę, czyli krótki pień i rozłożyste gałęzie, rzuca bardzo duży cień i może dać chłodne schronienie w upalne dni.

Surmia potrzebuje słonecznego stanowiska, a także ochrony przed mrozem. Nie lubi stanowiska wietrznego i najlepiej czuje się w glebie żyznej. Odpowiednio pielęgnowana zakwita w czerwcu i pozostaje ozdobą ogrodu aż do sierpnia.

fot. Surmia/Adobe Stock, Andrii

Grusza jest drzewem owocowym, które zdobi mnóstwo sadów i prywatnych ogródków. Posiada nie tylko piękne, białe kwiaty, ale także soczyste owoce, które mogą dojrzewać w różnych częściach roku, w zależności od odmiany.

Niestety, grusza nie jest przystosowana do polskich warunków klimatycznych, przez co źle znosi przymrozki i jest podatna na ataki szkodników. Jednocześnie drzewo bardzo szybko kwitnie – już po 10 dniach od pojawienia się pierwszych pączków mogą rozwinąć się niewielkie kwiatki.

Okres kwitnienia gruszy to z reguły kwiecień i maj. Owoce dojrzewają od sierpnia do października.

fot. Grusza/Adobe Stock, Josie Elias

Śliwa to, obok gruszy, jedno z najpopularniejszych drzew owocowych uprawianych w Polsce. Nie tylko zdobi ogród, ale także daje pyszne, soczyste owoce. Potrzebuje do tego słonecznego stanowiska oraz żyznej i próchniczej gleby.

Kwiaty śliwy mają promienisty kształt, są niewielkie i gęsto rozłożone na gałęziach. To dość duże, rozłożyste drzewo o szerokich liściach i dużej koronie. Kwitnie od kwietnia do czerwca, a pierwsze pąki i kwiaty pojawiają się jeszcze przed wypuszczeniem zielonych liści. Mogą być niestety nieodporne na wiosenne przymrozki.

W okresie kwitnienia intensywnie pachnie i przyciąga zapylające owady. Sadzi się ją w ogródkach i sadach, ale bardzo często można ją spotkać jako dziko rosnące drzewo – wówczas także daje soczyste, gotowe do zjedzenia owoce.

fot. Śliwa domowa/Adobe Stock, M. Schuppich

Krzewina ta kojarzy się przede wszystkim z jasnoróżowymi kwiatami, ale istnieją także odmiany magnolii, które są całkowicie białe – to na przykład magnolia stellata, inaczej gwiaździsta. Jest niezwykle popularna w ogrodach prywatnych, parkach i osiedlowych przestrzeniach miejskich.

Nie bez powodu – ta odmiana magnolii ma piękne, szeroko otwarte kwiaty o kształcie gwiazdy. W pąku są one jasnoróżowe, ale rozkwitają na biało. Mają też intensywny zapach.

Okres kwitnienia magnolii gwiaździstej przypada na początek kwietnia. Uprawiana w odpowiednich warunkach może osiągnąć nawet 3 metry wysokości. Większość krzewów nie przekracza jednak 2 metrów.

Magnolia potrzebuje słonecznego lub lekko zacienionego stanowiska, średnio wilgotnej gleby oraz ochrony przed wiatrem.

Warto także wiedzieć, że magnolia gwiaździsta to najbardziej odporna na mróz odmiana tej rośliny ze wszystkich.

fot. Magnolia gwiaździsta/Adobe Stock, Iva

Wszystkie drzewa kwitnące na biało będą stanowić doskonałą ozdobę każdego ogrodu — zarówno dużego, jak i małej przestrzeni dookoła przydomowego tarasu.

