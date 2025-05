Popularnym zastosowaniem pnączy jest obsadzenie nimi pergoli lub altany. Ale wspinające się rośliny są również idealnym rozwiązaniem, jeżeli zależy ci na ukryciu nieciekawie wyglądającego muru, ściany i ogrodzenia. Mogą chronić przed słońcem, kurzem, wiatrem i ciekawskim okiem sąsiada.

Reklama

Dodatkowym, a niekiedy głównym atutem jest to, że niektóre rośliny pnące stanowią efektowną dekorację ogrodu. Zwłaszcza gdy długo kwitną. Wybrałyśmy 6 wieloletnich pnączy do ogrodu, na których kwiaty utrzymują się kilka miesięcy. Często są odporne na niesprzyjające warunki oraz łatwe w utrzymaniu.

Powojnik tangucki

Powojniki to popularne pnącza kwitnące, ale jeżeli szukasz odpornego na suszę i mróz gatunku to wyróżnia się spośród nich powojnik tangucki, nazywany też złotym. Jest gatunkiem pochodzącym z Azji Środkowej. Wydaje niewielkie żółte kwiaty w kształcie dzwonków.

Kwitnienie trwa od czerwca aż do późnej jesieni. Po tym okresie roślinę ozdabiają dekoracyjne puszyste owocostany. Jest mało wymagająca i radzi sobie nawet na suchej i ubogiej glebie. Optymalne warunki dla powojnika tanguckiego to słoneczne miejsce i przepuszczalna, dobrze zdrenowana ziemia.

Powojnik jest odpornym pnączem długo kwitnącym, fot. Getty Images, STEVENSON21

Wiciokrzew przewiercień

Wiciokrzew przewiercień to efektowne bujne pnącze, które również będzie dobrym wyborem jeżeli szukasz rośliny odpornej, łatwej w uprawie, która toleruje ubogą glebę. Posadź ją w słonecznym miejscu, ewentualnie półcieniu, a wkrótce uzyskasz dekoracyjną „ścianę” przyciągającą motyle.

Pachnące pastelowo różowe kwiaty pojawiają się na wiciokrzewie od maja do lipca. Roślina często kwitnie drugi raz we wrześniu. To pnącze przyrasta około 1 m rocznie i osiąga nawet 6 m wysokości. Gubi liście na zimę, ale warto wiedzieć, że są też zimozielone gatunki wiciokrzewu (np. wiciokrzew Henry'ego).

Wiciokrzew to pnącze o ciekawych kwiatach ozdobnych, fot. Getty Images, Marieke Peche

Milin amerykański

Milin amerykański jest gatunkiem ozdobnego pnącza odpornym na suszę. Młode pędy na początku lepiej podlewać w okresach długotrwałej suszy, ale z czasem roślina nie potrzebuje takich zabiegów.

Kwitnie od lipca do jesieni, obsypując się długimi, żółtymi, szkarłatnymi lub pomarańczowymi kwiatami w kształcie dzwonków. Milin amerykański jest też odporny na choroby i mrozy, preferuje miejsca dobrze nasłonecznione i ciepłe.

Milin amerykański to urocze pnącze odporne na okresy suszy, fot. Adobe Stock, hcast

Glicynia (wisteria)

Glicynia, inaczej wisteria, to niezwykle spektakularne pnącze, znane z dużych zwisających kwiatów w kolorze fioletu, różu, bieli lub błękitu. Przyciąga uwagę, ale też wymaga pielęgnacji i mocnej podpory – dorasta nawet do 10-15 m wysokości, przyrastając rocznie 1-3 m.

Jest wiele odmian tej rośliny pnącej. Najlepiej rośnie w glebie żyznej, przepuszczalnej, a po ukorzenieniu dobrze znosi krótkotrwałe susze (początkowo jednak wymaga podlewania latem).

Glicynia zachwyca zwisającymi okazałymi kwiatami, fot. Getty Images, magicflute002

Pnąca hortensja

Hortensja pnąca to kolejne efektowne pnącze, które dodatkowo jako jedno z nielicznych dobrze radzi sobie w cieniu. Kwitnie obficie w czerwcu i lipcu, pokrywając się dużymi białymi kwiatami. Zimą traci liście i odsłania czerwonobrunatną dekoracyjną korę.

Hortensja pnąca preferuje stanowiska żyzne i wilgotne, co sprawia, że lepiej rośnie i bujnie kwitnie. Przez pierwsze lata rośnie dosyć wolno, z czasem przyrasta 1,5 m rocznie.

Pnąca hortensja najlepiej rośnie w cieniu, fot. Adobe Stock, Sarawut

Pnące róże

Pnące się gatunki róż zachwycają okazałymi atrakcyjnymi kwiatami i potrafią zakwitać kilka razy w roku. Szybko rosną i w krótkim czasie są w stanie pokryć duże powierzchnie. Istnieje wiele odmian, które różnią się barwą i wielkością kwiatów, a także odpornością na mróz.

Niektóre odmiany kwitną przez cały sezon od wiosny do jesieni. Pnące róże preferują glebę żyzną, przepuszczalną i miejsce słoneczne. Należy pamiętać, aby zapewnić tym roślinom solidne podparcie. Po posadzeniu ważne jest regularne podlewanie, delikatne nawożenie i usuwanie chwastów, które mogłyby zaszkodzić ich wzrostowi.

Pnąca róża jest niezwykle efektowna, ale wymaga pielęgnacji, fot. Getty Images, kunst-mp

Czytaj także: