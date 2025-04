Te najmocniej pachnące kwiaty najczęściej są intensywnie kolorowe - różowe, fioletowe, czerwone, żółte, choć zdarzają się skromne wyjątki - jak np. niepozorna maciejka czy konwalia. Warto je sadzić w swoim ogrodzie czy balkonie - w końcu kwiaty hodujemy nie tylko dla ich walorów dekoracyjnych, ale również po to, by wypełniały przestrzeń pięknym zapachem od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Goździk

Przez lata niedoceniane i funkcjonujące głównie jako symbol PRL-u, teraz świętują swój triumfalny powrót. Goździki występują w kilku kolorach i wzorach - hitem są szczególnie te pasiaste. Dorastają nawet do 60 cm wysokości.

fot. Goździk/Adobe Stock

Groszek pachnący

Świetny jako osłona altan, ścian, a także kolorowe „pnącze" na balkon. Groszek pachnący dorasta nawet do 1,5 m wysokości. Może mieć różowe, czerwone, białe, żółte lub fioletowe kwiaty. Jego słodki zapach uaktywnia się wieczorami.

fot. Groszek pachnący/Adobe Stock

Maciejka

Mimo, że nie ma szczególnych walorów estetycznych, to spotkać ją można niemal w każdym ogrodzie. Wszystko przez jej obłędny zapach. Co ciekawe, w dzień prawie w ogóle go nie czuć - maciejka uaktywnia się popołudniami i wieczorami, kiedy otwierają się jej kwiaty. Kwitnie od czerwca do września. To jeden z najmocniej pachnących kwiatów.

fot. Maciejka/Adobe Stock

Lilia

Pod tą nazwą kryje się aż 115 gatunków! Najpopularniejsze to lilie białe - ich woń też jest najbardziej intensywna. Lilie uwielbiają słońce, więc unikaj sadzenia ich w zacienionych miejscach.

fot. Lilia/Adobe Stock

Hiacynt

Hiacynty nie tylko pięknie pachną, ale też mają szeroką gamę kolorystyczną! Żółte, czerwone, fioletowe, białe, niebieskie, bordowe, pomarańczowe, różowe hiacynty będą ozdobą każdego ogrodu. Lubią stanowiska nasłonecznione, na zimę należy je okrywać - są wrażliwe na mróz.

fot. Hiacynt/Adobe Stock

Konwalia



Te drobne, dzwonkowate białe kwiatki mają niezwykłą moc - intensywny zapach konwalii kojarzy się z pierwszymi, wiosennymi dniami. Wprawdzie jej aromatem można się cieszyć dość krótko, ale pomimo to warto posadzić ją w swoim ogrodzie.

Po ich przekwitnieniu na pędach zawiązują się owoce - początkowo zielone, później czerwone. Konwalia ma też duże, zielone, szerokie, lancetowate liście.

fot. Konwalie/Adobe Stock

Róża

Najbardziej oczywisty punkt na tej liście. To najczęściej wykorzystywany kwiat przy tworzeniu perfumeryjnych kompozycji. Olejek różany pozyskiwany jest z ogromnej ilości płatków róży - stąd też jego oszałamiająca cena.

Róże to królowe wśród kwiatów, najintensywniejszą woń mają jednak te rosnące dziko. Występują w wielu kolorach i odmianach.

fot. Róże/Adobe Stock

Tytoń ozdobny

Tytoń kojarzony jest głównie z przemysłem tytoniowym, ale istnieje też kilka gatunków, uprawianych jako rośliny ozdobne. Jednym z nich jest tytoń oskrzydlony. Kwitnie od czerwca do października, przywabiając wiele owadów - zwłaszcza motyli. Zapach najbardziej wyczuwalny w godzinach wieczornych i nocnych. Może dorastać nawet do 1,5 m wysokości.

fot. Tytoń ozdobny/Adobe Stock

Piwonia



Do Europy przybyły z Chin i Japonii. Prawdopodobnie nawet gdyby nie pachniały, byłyby i tak uwielbiane ze względu na okazałe, ozdobne kwiaty w różowych, białych, fioletowych i bordowych odcieniach. Piękny hit maja i czerwca! Od niedawna to jeden z najpopularniejszych kwiatów ślubnych.

fot. Piwonia/Adobe Stock

Lawenda



Ma drobne, fioletowe kwiaty i kojarzy się z Prowansją. Kwitnie od kwietnia do października, ale to w lipcu i sierpniu podczas słonecznych dni wydziela wyjątkowo intensywną woń. Lawenda rośnie w formie krzaczastych kęp - może osiągać nawet 50 cm. Najważniejszym punktem jej pielęgnacji jest przycinanie.

fot. Lawenda/Adobe Stock

Lewkonia



Kwitnie od czerwca do września, pachnie lekko... pikantnie! Występuje w kilku kolorach - różowym, fioletowym, bordowym, białym, kremowym i żółtym. Uprawia się ją jako jednoroczne siewy.

fot. Lewkonia/Adobe Stock

Kocimiętka

Wyglądem przypomina nieco lawendę - ma drobne, fioletowe kwiatki. Ta bylina ogrodowa ma bardzo intensywny, ale jednocześnie specyficzny zapach. Jak sama nazwa wskazuje, szaleją za nim wszystkie kociaki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.06.2016 r.

fot. Kocimiętka/Adobe Stock

