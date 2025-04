Lawenda zachwyca swoim zapachem i pięknymi kwiatami nie tylko ludzi, ale przyciąga także pożyteczne owady, gdyż jest rośliną miododajną. Żeby jednak rosła zdrowo i bujnie kwitła przez cały sezon, potrzebuje solidnej dawki składników odżywczych.

Zamiast sięgać po sklepowe nawozy, postaw na to, co masz pod ręką, czyli skorupki jaj. To naturalny nawóz, który możesz z powodzeniem stosować do wielu roślin.

Spis treści:

Skorupki jaj jako nawóz najprościej jest po prostu pokruszyć i rozsypać wokół lawendy, lekko mieszając z ziemią. To nie tylko doskonały nawóz, ale także jeden z najlepszych naturalnych sposobów na ślimaki. Musisz jednak je najpierw odpowiednio przygotować. Nie mogą być wilgotne, bo wówczas mogą przyczynić się do pleśnienia gleby.

Skorupki delikatnie opłucz pod bieżącą wodą, a następnie rozłóż na ręczniku papierowym i wysusz (może być na słońcu). Tak przygotowane i dobrze osuszone możesz zastosować w ogrodzie do wszystkich roślin, które lubią zasadowe środowisko (w tym oczywiście do uprawy lawendy). Wapń będzie stopniowo uwalniany do gleby, poprawiając jej strukturę i odżywiając roślinę.

Jeśli chcesz, aby skorupki działały szybciej, zmiel je na proszek przy użyciu młynka do kawy lub tłuczka. Tak przygotowaną "mączkę" dodaj do ziemi przed sadzeniem lawendy lub rozsyp na podłożu wokół roślin.

Wywar ze skorupek jaj jako nawóz

Nieco bardziej pracochłonną metodą jest przygotowanie wywaru ze skorupek, którym możesz podlewać lawendę. Zalej garść pokruszonych skorupek litrem ciepłej wody i odstaw na 24 godziny. Następnie podlewaj lawendę tym roztworem raz na dwa tygodnie.

Nie musisz dodatkowo rozcieńczać naparu. Po przygotowaniu jest już gotowy do użycia. W ten sposób dostarczysz lawendzie cennych minerałów w formie, która jest łatwo przyswajalna przez korzenie. Skorupki jaj możesz stosować zarówno do lawendy w doniczce, jak i tej hodowanej w gruncie.

fot. Nawóz ze skorupek jaj będzie świetna dla lawendy, która najlepiej rośnie w zasadowej glebie/Adobe Stock, meteoritka

Lawenda, jak już wspomniałam, lubi glebę zasadową lub obojętną. Skorupki jaj z kolei zawierają duże ilości wapnia, który wspiera rozwój mocnych korzeni, zapobiega chorobom i pomaga utrzymać odpowiednie pH podłoża. Dodatkowo obecny w nich magnez poprawia wchłanianie składników odżywczych, zwiększając odporność lawendy na niekorzystne warunki środowiskowe oraz na ataki szkodników.

Skorupki jaj dostarczają też minerałów, które wspierają rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych, poprawiając jej żyzność i ogólną kondycję rośliny.

