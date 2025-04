Najlepsza odżywka do bratków najczęściej ląduje w twoim koszu. Zamiast wyrzucać, wymieszaj z wodą i użyj do podlewania

Najlepszą odżywkę do bratków zrobisz z fusów kawy, dlatego nie wyrzucaj ich do kosza! To prosty, tani i ekologiczny sposób na zdrowe i piękne rośliny. Musisz jednak pamiętać, aby zachować zdrowy umiar - zbyt częste nawożenie tą miksturą bratków może im zaszkodzić. Niemniej jednak to świetna naturalna metoda!