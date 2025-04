Latem ozdobą wielu ogrodów są nie tylko kwiaty na rabatach i kwiaty w donicach, lecz także kwitnące krzewy ozdobne. Jeśli zastanawiasz się, które długo kwitnące krzewy posadzić, wybierz takie, które kwiecą się aż od wiosny do jesieni.

W dużym ogrodzie najdłużej kwitnące krzewy warto przeplatać z zimozielonymi krzewami ozdobnymi. Piękne kompozycje wyczarujesz także z udziałem niskich iglaków oraz niskich krzewów ozdobnych i wysokich krzewów ozdobnych. Wybór roślin do ogrodu jest ogromny.

Spis treści:

Lagerstroemia to roślina, która może rosnąć jako krzew lub jako drzewko - wszystko zależy od sposobu przycinania. Posiada piękne, duże kwiaty, które kwitną nieprzerwanie od lipca aż do października.

Krzew jest niezwykle łatwy w uprawie, dlatego sprawdzi się u osób zabieganych, które uwielbiają kolorowe ogrody, ale mają niewiele czasu na ich pielęgnację. Lagerstroemia potrzebuje jedynie nieco miejsca i słoneczne stanowisko.

Odmian lagerstroemii jest wiele, może mieć kwiaty w kolorze różowym, białym, czerwonym i fioletowym. Także jesienią prezentuje się okazale, gdy jej liście przebarwią się na żółto.

fot. Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące: lagerstroemia/Adobe Stock, roundex

Ketmia syryjska to długo kwitnący krzew. Zwykle pierwsze kwiaty pojawiają się w sierpniu i utrzymują się aż do przymrozków. Ketmia syryjska znana tez jako hibiskus ogrodowy. Odpowiednio pielęgnowana dorasta do 2-3 metrów wysokości, a jej kwiaty przypominają te, które wypuszcza malwa.

Ketmia syryjska występuje w odmianach: różowych, białych, niebieskich, żółtych, czerwonych, a także dwubarwnych. Potrzebuje słonecznego stanowiska i umiarkowanej wilgotności. Wymaga także odpowiedniego podłoża - gleba musi być próchnicza i dobrze przepuszczalna. Zimą koniecznie trzeba zabezpieczyć roślinę przed mrozem.

fot. Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące: ketmia syryjska (hibiskus)/Adobe Stock, Henryk Niestrój

Kolejną rośliną, jeśli chodzi o krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące, które warto posadzić w ogrodzie, jest Budleja Dawida. Wabi swoim intensywnym zapachem duże ilości motyli i innych owadów.

Budleja tworzy piękne, długie kwiatostany, a kwitnie od lipca do września lub do października (w zależności od odmiany). Dodatkowo kwiaty zbierają się w kształt stożka, co sprawia, że roślina wygląda atrakcyjnie.

Uprawa budlei nie jest skomplikowana, ale roślina ma swoje wymagania. Lubi stanowiska słoneczne i może rozrastać się do dużych rozmiarów, dlatego zaleca się sadzić ją pojedynczo.

fot. Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące: budleja Dawida/Adobe Stock, Steidi

Choć powojnik nie jest typowym krzewem, ale pnączem, warto, by znalazł się w zestawieniu najdłużej kwitnących krzewów. Dlaczego? Ponieważ kwitnie od maja aż do września, a czasem jeszcze dłużej. Dodatkowo prezentuje się pięknie na balustradach, kratkach i pergolach. Może rosnąć w stojącej albo wiszącej donicy, a także bezpośrednio w ziemi.

Dobrze prowadzony obficie obsypuje się kwiatami, trzeba tylko pamiętać o tym, by zapewnić mu stabilną podporę. Gdy roślina zaczepi się o pergolę, nie należy zmieniać jej miejsca ani rozplątywać, ponieważ nie tylko przestanie kwitnąć (na pewien czas), ale może uschnąć.

fot. Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące: powojnik/Adobe Stock, Dariusz Leszczyński

Wiciokrzew ma różne odmiany, ale każda z nich pięknie prezentuje się w ogrodzie i na tarasie. Dodatkowo jest rośliną wieloletnią i długo kwitnącą.

Wśród odmian tej rośliny na szczególną uwagę zasługuje wiciokrzew pnący Henry'ego. Kwitnie od czerwca do października. To krzew zimozielony, a więc przez cały rok będzie wyglądać dobrze i zdobić ogród.

Wiciokrzewy są bardzo dekoracyjne - ich kwiatostany mają nietypowe kształty, a sama roślina nie jest szczególnie wymagająca. Potrzebuje jednak lekko zacienionego oraz zacisznego stanowiska. Mocne słońce może sprawić, że liście uschną w okresie wiosennym, kiedy temperatury w dzień i w nocy bardzo się od siebie różnią.

fot. Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące: wiciokrzew/Adobe Stock, skymoon13

Hortensja to duży krzew, którego ogromną zaletą jest pełna mrozoodporność. Osiąga wysokość ok. 2 metrów, a jej stożkowe kwiatostany wyglądają pięknie niemal przez cały rok. Hortensja bukietowa kwitnie od końca czerwca lub początku lipca aż do późnej jesieni, ale kwiatostany usychają i utrzymują się przez całą zimę, tworząc niezwykłą kompozycję. Nie musisz ich obrywać - to prawdziwa zimowa dekoracja!

Lubi stanowisko słoneczne oraz półcieniste. Potrzebuje także przepuszczalnego, żyznego podłoża o lekko kwaśnym odczynie. Hortensja dobrze reaguje na nawożenie, ale preparaty nie powinny zawierać wapnia. Hortensja to jeden z najpopularniejszych krzewów ozdobnych długo kwitnących.

fot. Krzewy ozdobne wieloletnie długo kwitnące: hortensja bukietowa/Adobe Stock, geshas

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.05.2021.

